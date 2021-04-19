Erhürman:Yaşanan azınlık hükumetinin Meclis'e yönelik darbesinden başka hiçbir şey değildir!!!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:

Bugün Meclis'te yaşananlar, kendi belirlediği erken seçimden kaçmak için her yolu fütursuzca deneyen azınlık hükumetinin Meclis'e yönelik darbesinden başka hiçbir şey değildir!!!