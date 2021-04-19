Erhürman:Yaşanan azınlık hükumetinin Meclis'e yönelik darbesinden başka hiçbir şey değildir!!! 

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaştı:
Bugün Meclis'te yaşananlar, kendi belirlediği erken seçimden kaçmak için her yolu fütursuzca deneyen azınlık hükumetinin Meclis'e yönelik darbesinden başka hiçbir şey değildir!!!
Bugün Meclis'te yaşananlar, kendi belirlediği erken seçimden kaçmak için her yolu fütursuzca deneyen azınlık hükumetinin Meclis'e yönelik darbesinden başka hiçbir şey değildir!!!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) April 19, 2021
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