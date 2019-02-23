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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

Eroğlu devrede!

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UBP-HP Koalisyonu kurulması için 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun devreye girdiği iddia ediliyor.
Eroğlu devrede!

UBP-HP Koalisyonu kurulması için 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun devreye girdiği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde HP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile 3. Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu'nun Mağusa'da bir araya geldiği ileri sürüldü.

Görüşmede ne konuşulduğu ise açıklanmadı.

Kudret Özersay Eroğlu'nun müzakerecilik görevini de yürütmüştü.

 

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  • Fotoğraf: 21 Nisan 2015 Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda bağımsız aday olarak yarışan Kudret Özersay’ı ziyaret etti.

 

Hükümette Kıbrıs Sorunu Krizi

4 Partinin oluşturduğu hükümette Kıbrıs Sorunu krizi yaşandığı iddia ediliyor.

Kıbrıs sorunu ile ilgili Halkın Parti Genel Başkanı Kudret  Özersay’ın yaptığı  açıklamalar CTP ve TDP kanatlarında büyük huzursuzluk yarattığı edinilen bilgiler arasında.

Detay Özel Haber

Özellikle 26 Şubat tarihinde yapılacak Anastasiadis Akıncı görüşmesi öncesi yapılan “Kıbrıs’ta Müzakere süreci çöktü” açıklaması CTP ve TDP kanatlarında çok büyük huzursuzluk yaratmış durumda.

 

Özersay  UBP’ye yeşil ışık yaktı yorumları!

Kudret Özersay’ın bu çıkışının UBP ile flört mü ediyor? Sorularına yol açtığı kaydedilirken önümüzdeki yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni bir UBP-HP koalisyon hükümetinin de kurulabileceği kulislerde konuşuluyor.

 

HP Parti Meclisi’ni toplayacak

Halkın Partisi Parti Meclisi toplantısının Pazartesi günü yapılacağı öğrenilirken Parti Meclisi’ndeki genel eğilimin UBP ile bir hükümete sıcak bakmadığı yönünde olduğu belirtiliyor.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın  yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesi verdiği demeçlerin ise hükümet krizini daha da derinleştirebileceği iddia ediliyor.

İlgili Haber: Halkın Partisi hükümetten çekilebilir!

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