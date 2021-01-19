Eroinden 4 kişi tutuklandı

R.D.K.(E-35), C.K.(E-42) ve S.Ö.(E-40) tutuklanmış olup R.D.K’nin üzerinde yapılan aramada ise içerisinde eroin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki parça yanık foil kağıdı bulunarak emare alınmıştır.

18.01.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Yeşilyurt’ta PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu İ.Ö.(E-44)’nün tasarrufunda yaklaşık 250 miligram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet hap bulunurken bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada da yaklaşık 250 miligram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde ile 100 miligram ağırlığında metehamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve söz konusu ikametgahta bulunan R.D.K.(E-35), C.K.(E-42) ve S.Ö.(E-40) tutuklanmış olup R.D.K’nin üzerinde yapılan aramada ise içerisinde eroin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki parça yanık foil kağıdı bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.