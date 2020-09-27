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Ersin Tatar: “Gün, istekleriniz yerine getirilmiyor diye bedel ödetme günü değil”

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Tatar, “Birçok haklı isteğinizin yerine gelmediğinin ben de farkındayım. Ancak çok samimi olarak vurguluyorum ki, gün bunlardan dolayı kırılmak ve bedel ödetmek günü değildir. Gün, birlik olma günüdür” dedi.
Ersin Tatar: “Gün, istekleriniz yerine getirilmiyor diye bedel ödetme günü değil”

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı Adayı, Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar, BRT ekranlarından vatandaşa seslendi.

 OY KULLANMA ÇAĞRISI

Konuşmasının başında vatandaşa oy kullanma çağrısı yapan Tatar, “Ülkemize, Devletimize, haklarımıza, hukukumuza sahip çıkmak için 11 Ekim günü sandık başına giderek oylarımızı yeni bir gelecek için kullanacağız” dedi.

Başbakan, Yüksek Seçim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Polisin en sağlıklı koşullarda oy kullanılması için her türlü önlemi alacacağını vurguladı.

Kıbrıs Türkü'nün, yok edilmek istenen bir topluluk noktasından, Devlet sahibi bir halk noktasına birlikte mücadele ederek ulaştığına işaret eden Tatar, bölgesel gelişmelere bakıldığında seçimin kritik olduğuna vurgu yaptı.

Dünyanın en önemli hidrokarbon kaynaklarının bu bölgede bulunduğuna işaret eden Tatar, Şu ana kadar yapılan çalışmalarda bu miktarın Doğu Akdeniz’de toplam 15 Trilyon metre küp Kıbrıs etrafında ise 3.3 trilyon metre küp olduğunun tahmin edildiğini, bölgede ayrıca, 55 milyar metre küp de petrol olduğunun öne sürüldüğünü hatırlttı.

Tatar, “İşte bu gerçekle birlikte Kıbrıs adasının ve doğal olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemi daha da artmıştır. Rum tarafı bizi kendi egemenliğini sürdüreceği, Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkaracağı bir anlaşma yapmaya zorlamak istiyor. Crans Montana öncesinde, orada ve sonrasında yaşananlar bunun en açık göstergesidir” dedi.

Rumlar ve müttefiklerinin, Türkiye ve Kıbrıs Türklerini Doğu Akdeniz’deki zenginliklerden dışlamak istediklerine vurgu yapan Tatar, Doğu Akdeniz’de son aylarda yaşanan gerginliklerin, Fransa’nın, Amerika’nın, Rusya’nın işin içine girmesinin sebebi budur. Herkes kendi çıkarını korumaya çalışıyor. İşte biz de bu noktada doğru değerlendirmeler yapmak ve Anavatan Türkiye ile birlikte haklarımızı korumak zorundayız. Bizim sözünü ettiğimiz yeni geleceğin temel noktalarından biri budur. Biz sizlere, Türkiye ile birlikte yürümeyi, haklarımıza sahip çıkmayı doğal gazdan, bölgedeki kaynaklardan hakkımızı almayı, refah ve güvenlik içinde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözü veriyoruz. Bunun için çok çalışacağız diyoruz” diye konuştu.

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