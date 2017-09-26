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Ertuğruloğlu Washington'da konuştu: “Kıbrıs’ta artık yeni bir sayfa açılması gerek”

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Ertuğruloğlu Washington'da konuştu: “Kıbrıs’ta artık yeni bir sayfa açılması gerek”
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta artık diğer alternatifleri masaya koyma zamanının geldiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, New York’un ardından Washington’a giden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, burada ilk olarak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü.

Ertuğruloğlu, ardından Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, büyükelçi Serdar Kılıç ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Kıbrıs'taki son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapan ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası camiadan beklentilerini aktaran Ertuğruloğlu'na, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü, KKTC Washington Temsilcisi İsmet Korukoğlu ile 2. Sekreterler Çağrı Kalfaoğlu ve Özgür Ezel eşlik etti.

THE HILL’E KONUŞTU: “KIBRIS’TA ARTIK YENİ BİR SAYFA AÇILMASI GEREK”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Washington'da yayın yapan "The Hill" isimli haber kanalına da röportaj verdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, röportajında, Kıbrıs'taki son gelişmeler hakkında bilgi vererek, Kıbrıs'ta artık tüm tarafların duruşlarını gözden geçirmesi, yeni bir değerlendirme yapması ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksızlıklara son verecek adımları atması gerektiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının, Ada'nın eşit ortak sahibi olduğuna vurgu yaparak, Kıbrıs'ta artık yeni bir sayfa açılması gerektiğini, bunu BM dahil her gittiği yerde söylediğini, çünkü Crans-Montana'da çöken 50 yıllık müzakere sürecinin tek kaybedeninin Kıbrıs Türk halkı olduğunu ifade etti. 
Biten başarısız bir sürecin yeniden canlandırılmasının mümkün olmadığını dile getiren Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının artık kaybedecek zamanının olmadığını belirtti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta yeni bir süreç başlayacaksa bunun eşitlik temelinde ve devletten devlete zemininde olması gerektiğini belirterek, "Çünkü Crans-Montana'da biten eski sürecin bizi hiçbir yere götüremeyeceğini gördük" dedi.

Ertuğruloğlu, uluslararası camianın Kıbrıs Türk halkına uyguladığı haksız ambargolara son vermesi gerektiğine de işaret ederek, Kıbrıs'ta artık diğer alternatiflerin masaya konmasının zamanının geldiğini kaydetti.

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