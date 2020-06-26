“Esas ekonomik daralma önümüzdeki 2-3 ay içinde yaşanacak”

Eski Ekonomi Bakanlarından CTP Milletvekili Nami’ye göre tüm göstergeler ekonomide asıl daralmanın önümüzdeki 2-3 aylık süreçte yaşanacağına işaret ediyor ve hükümetin paketleri bu duruma çare üretecek kudrette değil...

Eski Ekonomi Bakanlarından CTP Milletvekili Özdil Nami’ye göre tüm göstergeler ekonomide asıl daralmanın önümüzdeki 2-3 aylık süreçte yaşanacağına işaret ediyor.

BRT ekranlarında konuşan ve hükümetin ekonomik Paketlerini eleştiren eski Ekonomi Bakanlarından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Özdil Nami şöyle konuştu;

“Ekonomik paketler… Birinci pakette piyasaya 1 buçuk milyar kaynak dendi, sürekli bu işleniyor. Halbuki bu iki puanlık bir faiz desteği var. İnsanların kendi borçlanmaları var ortada… Sizin borçlandığınız rakamı devletin yarattığı bir kaynak gibi gösterdiler. Bunlar doğru şeyler değil. Konsey deniyor ikinci pakette… Bunu pakete yazmak ne alaka? Siz kepenk indirmiş insanlara komite kurdum diyerek neyi sağlamaya çalışıyorsunuz anlaşılmıyor… Biz ana muhalefet olarak açık çek verdik oysa… Mutlaka ikinci paketin katkısı olacaktır elbette: Hiçbir şey yapmamaktan daha iyi.

Önümüzdeki 3 -4 ay esas daralmayı yaşayacağımız dönem olacak. Tüm ekonomistler buna işaret ediyor. Paketler bunlara çare olacak nitelikte değil… Pembe tablo çizerek olmaz. Mesela devlete olan borçlar ertelenmedi. Devlete olan borcunuzu ödeyebilmeniz için bankalardan borcu kolaylaştırdılar”