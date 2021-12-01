  • BIST 1.849,50
  • Altın 762.94044
  • Dolar 13.4119
  • Euro 15.1734
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Eski ABD Başkanı Trump’tan Meghan Markle’a bombardıman: Kraliçe’yi incitti, Harry’yi kullandı

» »
Eski ABD Başkanı Donald Trump, bir türlü yıldızının barışmadığı Meghan Markle ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Eski ABD Başkanı Trump’tan Meghan Markle’a bombardıman: Kraliçe’yi incitti, Harry’yi kullandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bir türlü yıldızının barışmadığı Meghan Markle ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage ile bir röportaj gerçekleştirdi. Trump, Prens Harry ve Meghan Markle’ın attıkları adımların son yıllarda Kraliyet ailesine zarar verdiğini söyledi.

‘BİR GÜN PİŞMAN OLACAK’

“Meghan Markle’ın hayranı değilim” diyen Trump, “Bu ilk günden beri böyle. Bence Harry korkunç derecede kullanıldı. Bir gün buna pişman olacak. Ailesiyle ilişkisini mahvetti. Kraliçe’yi incitti. Meghan’ın Kraliçe’ye saygısızca davrandığını düşünüyorum. O mükemmel bir kadın, tarihi bir kişilik” ifadelerini kullandı.

Farage, Meghan Markle’ın ABD’li siyasetçilere yazdığı mektupla ilgili görüşlerini sorarken, Trump, “Yapmaya çalıştığı şeylerin çok uygunsuz olduğunu düşünüyorum” karşılığını verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milyarder İş İnsanlarına Kadın Ticareti Yapan Sosyetik Maxwell’in Davası Başlıyor29 Kasım 2021 Pazartesi 20:13
  • NASA uyardı: Atom bombasından 800 kat daha güçlü asteroit Dünya’ya yaklaşıyor29 Kasım 2021 Pazartesi 19:00
  • Üç yılda üç kere piyango kazandı29 Kasım 2021 Pazartesi 17:50
  • Uçağın iniş takımlarına saklanan bir kişi Guatemala'dan Miami'ye uçtu! İşte o kişi...29 Kasım 2021 Pazartesi 16:41
  • ABD'de Biden'a halk desteği azalıyor29 Kasım 2021 Pazartesi 15:44
  • ABD’de tehlike çanları çalıyor! San Francisco’nun dibe çökmeye başladığı tespit edildi28 Kasım 2021 Pazar 17:55
  • Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!28 Kasım 2021 Pazar 15:18
  • New York'ta acil durum ilanı!28 Kasım 2021 Pazar 15:11
  • ABD'de Silahlanma Nüfustan Fazla: Her 100 Kişiye 120 Silah27 Kasım 2021 Cumartesi 19:22
  • Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cinsiyetçi ifadelerine tepki: Eşi canlı yayında...26 Kasım 2021 Cuma 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti