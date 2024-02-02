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Eski CIA çalışanı Joshua Schulte'a casusluk suçlamasıyla 40 yıl hapis cezası

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Yargıç Jesse M. Furman, eski CIA yazılım mühendisi Joshua Schulte'a yönelik 40 yıllık hapis cezası kararını açıklarken "Neden olduğu zararın gerçek boyutunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ancak çok büyük olduğundan şüphe yok." ifadelerini kullandı.
Eski CIA çalışanı Joshua Schulte'a casusluk suçlamasıyla 40 yıl hapis cezası

Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihin 'en büyük gizli bilgi hırsızlığını' gerçekleştirmekten ve çocuk pornografisi suçlamalarından hüküm giyen eski Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) yazılım mühendisi Joshua Schulte, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 40 yıllık hapis cezasının büyük bir bölümü, 2017'de WikiLeaks tarafından kamuoyuna açıklanan CIA'e ait gizli belgelerin sızdırılması nedeniyle verildi. 

Yargıç Jesse M. Furman kararı açıklarken "Zararın gerçek boyutunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz ancak çok büyük olduğundan şüphe yok." dedi.

WikiLeaks "Vault 7" adıyla yayımladığı belgelerde, CIA'in denizaşırı casusluk operasyonlarında Apple ve Android akıllı telefonları nasıl hacklediğini ve internete bağlı televizyonları dinleme cihazlarına dönüştürme çabalarını ortaya çıkarmıştı. 

Schulte 2018 yılında tutuklanmadan önce, CIA'in Virginia'daki merkezinde belgelerin sızdırılması için hack araçlarının oluşturulmasına yardımcı olmuştu. 

Müebbet hapis cezası talebinde bulunan Savcı, Schulte'un "Amerikan tarihindeki en zarar verici gizli bilgi ifşasından" sorumlu olduğunu belirtmişti. 

Mahkeme ise müebbet hapis cezası istemini kabul etmedi. 

Mahkemede söz hakkı verilen Schulte, "Hükümetin istediği adalet değil, intikam." şeklinde konuştu. 

Schulte, savcıların daha önce kendisine 10 yıl hapis cezası öngören bir anlaşma teklif ettiklerini ve şimdi ömür boyu hapis istenmesinin "haksızlık" olduğunu söyledi. 

Yargıç Furman, Schulte'un konuşmasının "hiçbir şekilde pişmanlık duymaması ve sorumluluğunu kabul etmemesi" nedeniyle "şaşkınlık içinde olduğunu" dile getirdi.

Keza Furman, daha fazla gizli materyal sızdırmaya çalışarak ve bilgisayarında 2 bin 400 çocuk cinsel istismarı görüntüsü içeren gizli bir dosya bulundurarak cezaevinde dahi suç işlemeye devam ettiğini ifade etti.

Schulte daha önce, CIA'den ayrıldıktan ve Virginia'dan New York'a taşındıktan sonra sahip olduğu bir bilgisayarda bulunan çocuk cinsel istismarı görüntüleriyle ilgili davada mahkum edilmişti. 

Yargıç Furman, 40 yıllık hapis cezanın büyük bir kısmının "CIA hırsızlığından", altı yıl sekiz aylık kısmının ise çocuklara yönelik cinsel istismar materyalleri nedeniyle verilen mahkumiyetlerden kaynaklandığını kaydetti

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