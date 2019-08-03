Eski RTÜK üyesi: RTÜK YouTube’u da denetleyebilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) internet denetimine ilişkin, Netflix gibi dijital yayın platformlarını kapsayan yönetmeliği kurulun, YouTube’u da denetleyip denetlemeyemeyeceği yönünde soru işaretlerine yol açtı. Eski RTÜK üyesi Hamit Ersoy, YouTube’daki içeriklerin de denetlenebileceğini savundu.

Yönetmelikle, internet üzerinden radyo, TV ve isteğe bağlı yayın yayın yapmak isteyenlerin RTÜK’ten yayın lisansı alması zorunlu kılınmıştı. Bu şekilde RTÜK’ün istediği yayını lisanslandırıp istemediğine de lisans vermeyerek bazı yayınlara sansür uygulayabileceği yönünde yorum yapılmıştı.

Yönetmelikte açıkça belirtilmediği için YouTube gibi video paylaşım sitelerinde kanalı olan ve düzenli yayın yapan kişilerin de RTÜK denetimine girip girmeyeceği, lisans alıp almayacağı bilinmiyor.

‘YouTube denetlenilir’

BBC Türkçe’den Funda Öztürk’e konuşan eski RTÜK üyesi Hamit Ersoy, yayın yapılan mecradan bağımsız olarak, yayıncılık niteliği taşıyan her türlü içeriği denetlemenin RTÜK’ün görevi olduğunu ifade etti.

Yönetmelikle Netflix ve Blu TV gibi yayınlarda denetim yapılacağını dile getiren Ersoy, “Sadece bunlarla sınırlı kalmayacak” dedi. Eski RTÜK üyesi şöyle devam etti: “Örneğin YouTube’da birisi çıkıyor ve düzenli olarak oradan yayın yapıyor. Eğer RTÜK bünyesindeki iş yükü el verirse ve teknik altyapı kurulursa, bu yayınların içerikleri de denetlenecek. Eğer bu yayında, yayıncılık ilkelerine aykırılık tespit edilirse o zaman RTÜK, YouTube’un kendisini değil ilgili hesabını sorumlu tutar ve o hesaba erişim engellenir.”