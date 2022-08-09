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Euro 18,40 liradan, sterlin 21,78 liradan işlem görüyor

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KKTC’de serbest piyasada euro 18,40 liradan, sterlin 21,78 liradan işlem görüyor.
Euro 18,40 liradan, sterlin 21,78 liradan işlem görüyor

Serbest piyasada, saat 11.15 itibarıyla 17,93 liradan alınan dolar 18,05 liradan satılıyor. 18,29 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,40 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 21,65 liradan alınıp, 21,78 liradan satılıyor.

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