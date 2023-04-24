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Euro 21,20, sterlin 24,05, dolar 19,30 liradan işlem görüyor

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Serbest piyasada Euro 21,20, sterlin 24,05, dolar ise 19,30 liradan işlem görüyor.
Euro 21,20, sterlin 24,05, dolar 19,30 liradan işlem görüyor

Serbest piyasada, saat 09.15 itibarıyla 21,20 liradan alınan Euro, 22,60 liradan satılıyor. 24,05 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 25,60 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 19,30 liradan alınıp, 20,60 liradan satılıyor.

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