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“Euroasia Interconnector projesinde sorun”

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İsrail elektrik şebekesini, AB’ye elektrik enerjisi götürülmesi amacıyla Güney Kıbrıs ve Yunanistan’la bağlayacak olan “Euroasia Interconnector” projesinin, Yunanistan’ın kendi kablo ağıyla ilerleme kararı alması sebebiyle iptal olma tehlikesine girdiği i
“Euroasia Interconnector projesinde sorun”

Fileleftheros gazetesi, “Euroasia Interconnector Konusunda Endişeler – İsrail Milli Güvenlik Üst Düzey Yetkilisi Kıbrıs’ta” başlıkları altında verdiği haberinde, İsrail’i Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa elektrik şebekesine bağlaması öngörülen projenin, Yunanistan’ın söz konusu projeden ayrı olarak kendi hattını döşeme kararı almasıyla tehlikeye girdiğini yazdı.

Yunanistan’ın bu yöndeki kesin kararını Eylül ayı içerisinde kesinleştirmesinin beklendiğini, kararın kesinleşmesi durumunda ise hem Güney Kıbrıs, hem de İsrail’in enerji güvenliğinin tehlikeye gireceğini belirten gazete, konuya ilişkin temaslarda bulunmak adına İsrail hükümetinin Milli Güvenlik konuları danışmanının Güney Kıbrıs’a gittiğini aktardı.

Gazete, bu gelişmelerin, Türkiye ile KKTC arasında elektrik enerji kablosu döşenmesi projesi sebebiyle her iki ülke tarafından yakından takip edildiğini belirtirken, Euroasia Interconnector projesinin başarısız olmasının, Güney Kıbrıs’ta yaşanacak bir enerji eksikliğinin KKTC’den, dolayısıyla da Türkiye’den giderilmesi anlamına geleceğini savundu.

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