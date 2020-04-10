Evde temizlik kavgası! Ev arkadaşını 3 yerden bıçakladı

Mutfak temizliği yüzünden tartıştığı ev arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı İ. E. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ersoy Saydağ, zanlı İ. E.’nin Mağusa'da işlenen Yaralama suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 9 Nisan 2020 tarihinde, saat 23.30 raddelerinde, Mağusa'da, ikametgâhının yatak odası içerisinde, mutfak temizliği konusunda çıkan tartışma neticesinde, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile ev arkadaşı olan Hamza Orhan'ın sağ baldır kısmı, sağ ayaküstü ve kuyruk sokumu üstüne sokmak suretiyle adı edileni yaraladığını belirtti. Polis, Hamza Orhan’ın, Mağusa Devlet Hastanesi Acil Serviste müşahede altına alındığını, zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını, tahkikatın yeni başladığını alınacak ifadeler olup mesele ciddi bir mesele olduğunu belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.