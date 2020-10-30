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Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu

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 Lapta’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Kulle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Evinde hassas terazi ve uyuşturucu bulundu

 Lapta’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Kulle dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek huzurda bulunan zanlı Ahmet Kulle’nin 23 Ekim 2020 tarihinde 22.00 - 22.40 saatleri arasında Lapta adresinde sakin Ahmet Kulle’nin ikametgâhında yapılan aramada; elbise dolabında bulunan siyah renk el çantasındaki kahverengi zarf içerisinde 11 ayrı beyaz renk naylona sarılı ve 1 adet şeffaf naylona sarılı yaklaşık 6 gram ağırlığında, ayni dolap içerisindeki plastik kapta yaklaşık 3 gram ağırlığında ve yatak odasındaki valiz içerisinde beyaz renk kutuda şeffaf naylona sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile aynalı büfe çekmecesinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde Kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan “Uniweigh” marka hassas terazi tespit edildiğini belirtti. Polis ayni gün Ahmet Kulle’nin kullanımında bulunan ZNY 870 plakalı araçta yapılan aramada ise; aracın sağ kapı cebinde bulunan Silk Cut marka sigara paketi içerisinde 4 ayrı beyaz renk naylona sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru İbrahim Atabek zanlı Ahmet Kulle’nin suçüstü hali tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme zanlıyı 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

 

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