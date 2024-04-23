Evlerinde yok, yok! Uyuşturucu zanlıları mahkeme huzurunda...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Levent Ekren huzurda bulunan zanlılar K.Y ve L.E'nin birlikte kiraladıkları ikametgah içerisinde 22 Nisan 2024 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Cürümleri Önleme ve Harekat Şubesinde görevli Polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda huzurlarında yapılan aramada mutfak bankosu üzerinde 1 adet bej renk çanta içerisinde; 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan camdan pipa ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan insülin enjektörü ile 1 adet mavi renk küçük çanta içerisinde; şeffaf renk naylon içerisinde naylona sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan gizeh yazılı metal öğütücü ile beyaz renk plastik kutu içerisinde yarım gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve redoxon yazılı ilaç kutusu içerisinde 1 adet yeşil renk uyuşturucu madde olduğuna inanılan üzerinde ducati yazılı hap bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis olayın akabinde zanlıların suçüstü tutuklandığını vermiş oldukları ifade ve yapmış oldukları beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verile şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.