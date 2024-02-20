Evrenin en parlak uzay cismi keşfedildi: Güneş'ten 500 trilyon kat daha fazla parlıyor

Avustralya liderliğindeki bir ekibin Nature Astronomy dergisinde yayınladığı bir araştırmaya göre, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan astronomik cisme güç sağlayan kara deliğin Güneş'ten 17 milyar kat daha büyük olduğu belirtildi.

Gökbilimciler, evrendeki en parlak nesne olabilecek, merkezinde kara delik bulunan ve günde bir güneşe eşdeğer hızla büyüyen bir kuasar keşfetti.

Avustralya liderliğindeki bir ekibin Nature Astronomy dergisinde yayınladığı bir araştırmaya göre, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan astronomik cisme güç sağlayan kara deliğin ise Güneş'ten 17 milyar kat daha büyük olduğu belirtildi.

Dünya'ya 12 milyar ışık yılı uzaklıkta olan kuasarın evrenin ilk günlerinden beri var olduğu tahmin ediliyor.

Kuasarın merkezindeki kara deliğin etrafında dönen ve gaz ile yutulan yıldızlardan oluştuğu sanılan diskin ise kozmik bir kasırgaya benzediği belirtildi.

Araştırmanın başyazarı Christian Wolf kuasarın evrende bilinen "en şiddetli yer" olduğunu söylerken, çalışmada yer almayan Yale Üniversitesi'nden Priyamvada Natarajan ise "Bu kuasarla ilgili heyecan verici olan şey, gözden kaçırılmış ve daha önce bir yıldız olarak yanlış sınıflandırılmış olması." dedi.

Avrupa Güney Gözlemevi, J0529-4351 adlı kuasarı 1980'deki bir gökyüzü araştırması sırasında tespit etmiş ve bir yıldız olarak değerlendirmişti. Geçen yıl ise Avustralya ve Şili'ye ait teleskoplar sayesinde yapılan gözlemler uzay nesnesinin bir yıldız değil kuasar olduğunu kesinleştirdi.

Daha sonra yapılan gözlemler ve bilgisayar modellemeleri kuasarın yılda 370 güneşe eşdeğer bir kütle yuttuğunu belirledi. Kara deliğin kütlesinin Güneş'in 17 ila 19 milyar katı olduğunu tespit eden bilim insanları, nesnenin büyüme hızının anlaşılması içinse daha derin gözlemlere ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Kuasar nedir?

Evrenin en uzak köşelerinde yüksek bir enerjiyle parlayan gökadalar olan kuasarlar çok büyük bir galaksinin merkezindeki sıkıştırılmış alanda bulunur. Genelde bu alanın merkezini birçok büyük kütleli karadelik çevreler ve kuasar da enerjisini onlardan alır.

Parlak gök cisimlerinin Evrenin genç ve çalkantılı dönemindeyken oluştuğu tahmin ediliyor. İçlerinde birçok takım yıldızı barındıran kuasarlar çok parlak ve enerjik olmalarının yanı sıra çok uzakta bulunan radyo dalgası kaynakları olma özelliğine sahip.