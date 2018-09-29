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Facebook: 50 milyon hesap güvenlik açığından etkilenmiş olabilir

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Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, yaklaşık 50 milyon kullanıcının hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesine neden olabilecek bir güvenlik açığı keşfettiklerini açıkladı.
Facebook: 50 milyon hesap güvenlik açığından etkilenmiş olabilir

Facebook, açığın düzeltildiğini ve güvenlik birimlerinin bilgilendirildiğini belirtti.

Şirket korsanların, hesaplardaki "başkasının gözünden gör" özelliği üzerinden "erişim jetonu" sağlayabildiğini açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada güvenlik açığından etkilenen yaklaşık 50 milyon hesabın "erişim jetonunun" sıfırlandığı, ek önlem olarak bu butonu geçen yıl içinde kullanmış 40 milyon hesabın daha "erişim jetonlarının" sıfırlandığı belirtildi.

Bu yaklaşık 90 milyon hesabın, kullandıkları cihazlarda Facebook şifrelerini yeniden girmek zorunda kalmaları anlamına geliyor.

Açıklamada "İncelememiz henüz başlamış olduğu için bu hesapların kötü amaçla kullanılıp kullanılmadığı ya da bilgilerin ele geçirilip geçirilmediğini halen araştırıyoruz" denildi.

Haberin ardından Facebook hisseleri yüzde 3 değer kaybederek 163.87 dolara indi.

Facebook "Başkasının gözünden gör" özelliğinin de geçici olarak durdurulduğunu da belirtti.

Facebook hesaplarının kullanıcıların farklı cihazlarında açık kalmasını sağlayan dijital anahtara "erişim jetonu" adı veriliyor.

Şirketin güvenlik biriminin başında bulunan Guy Rosen, hatadan dolayı kullanıcılardan özür diledi.

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