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Facebook ve Google’dan Aşı Kararı

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Facebook ve Google’dan Aşı Kararı
Facebook ve Google’dan Aşı Kararı

Corona virüs nedeniyle evden çalışmaya dönen şirketler, ofislere dönme hazırlığı yaparken sosyal medya şirketi Facebook ve arama motoru Google aşı açıkalamasında bulundu. Facebook, ABD’deki çalışanlarının ofislere dönebilmeleri için Covid-19'a karşı aşılanmalarını istedi. Arama motoru Google da tıbbi veya dini itirazları nedeniyle aşı olamayan çalışanlar için alternatif düzenlemeler bulma gerekliliklerini yerine getirmeleri koşuluyla çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiğini açıkladı.

Dünyanın en önemli şirketleri corona virüs pandemisi sırasında evden çalışma modeline geçerken, ofise dönme hazırlıkları da başladı.

Sosyal medya şirketi Facebook, ABD'de çalışanlarından ofislere dönebilmeleri için Covid-19'a karşı aşılanmalarını istedi.

CNBC'de yer alan habere göre Facebook İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Lori Goler, yaptığı açıklamada ofislere dönülmesi için Covid-19'a karşı aşılanma politikasının yerel şartlara ve düzenlemelere bağlı olarak uygulanacağını belirtti.

Goler, tıbbi nedenlerle aşı yaptıramayan çalışanlar için farklı seçenekler oluşturacaklarını da vurguladı.

GOOGLE DA AŞI TALEP EDECEK

Alphabet’in sahibi olduğu arama motoru Google da, ofise dönmeye hazırlanan çalışanları için aşı kararını açıkladı.

Google’ın Fırsat Eşitliği İstihdam Komisyonu, işverenlerin, tıbbi veya dini itirazları nedeniyle aşı olamayan çalışanlar için alternatif düzenlemeler bulma gerekliliklerini yerine getirmeleri koşuluyla, işyerine yeniden gelmek için yasal olarak Covid-19 aşısı talep edebileceklerini söyledi.

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