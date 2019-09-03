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Facebook'ta artık LİKE yok sayısı da yok!

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WhatsApp ve Instagram'ı bünyesinde bulundıran Facebook kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı.
Facebook'ta artık LİKE yok sayısı da yok!

Sosyal medya devi Facebook platformun en ilkonik özelliklerinden birini kaldırmaya hazırlanıyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Facebook kısa süre içerisinde Facebook beğeni sayıları da kaldırılacak!

Sosyal medya devi Facebook en son Instagram'da 'like' (beğeni) gösterimini durduruduğunu açıklamıştı.

INSTAGRAM BEĞENİ SAYISINI ARTIK GÖSTERMEYECEK

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, yeni güncelleme ile birlikte beğeni sayısını göstermeyeceğini açıkladı.

Güncellemenin kısa sürede dünya genelinde Instagram hesaplarına yansıması bekleniyor.

Söz konusu karar sosyal medyanın hayatımızın bir parçası olmasıyla doğan ve adete yeni bir meslek olan 'influencer'lar için oldukça kötü bir gelişme. Zira artık kullanıcılar karşı tarafın beğeni sayısını göremeyecek.

Instagram'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz arkadaşlarınızın paylaştığınız fotoğraf ve videolara odaklanmasını istiyoruz,kaç beğeni aldıklarına değil."

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