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Facebook'ta miras savaşı (Ölünce Facebook hesabı ne oluyor?)

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17 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden Sacha Guibourg'un Facebook hesabı silinince, ablası sanal miras mücadelesi başlattı. Facebook'ta siz öldükten sonra hesabınızın geleceğiyle ilgili 3 seçenek bulunuyor.
Facebook'ta miras savaşı (Ölünce Facebook hesabı ne oluyor?)

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Sacha Guibourg 17 yaşında geçirdiği bir trafik kazsında hayatını kaybetti. Ailenin cenaze töreni için Facebook sayfasından fotoğraf bakarken hesap bir anda silindi. Facebook'a bunun nedenini soran aile, "Sacha böyle istedi" yanıtını aldı. 

Sacha'nın ablası Eloise Guibourg, "Paylaşımları bizim biricik hatıralarımız" diyerek hesabın yeniden açılmasını istedi. Ablanın 1 yıl süren çabaları sonucunda Sacha'nın sayfası 'anıt' sayfasına dönüştürüldü. 

Eloise, "Mektup gibi yazılmadığı için Facebook mesajlarımız daha değersiz sayılmamalı. Sanal hesaplarımızla ilgili kararlarımızı, tıpkı organ bağışı gibi yakınlarımızla paylaşmalıyız" dedi. 

Sacha Guibourg ve ablası Elouise Guibourg

 

3 SEÇENEK VAR

Peki siz Facebook hesabınıza vefatınız halinde ne olacağını biliyor musunuz?

Eğer Facebook'u açarken hesabınızın geleceğiyle ilgili neyi işaretlediğinizi bilmiyorsanız, tercihinizi değiştirebilirsiniz. 

 

 

 

Facebook'ta 'ayarlar' menüsünde 'hesabı yönet' seçeneği altında yer alan 'Ölümden sonra sil' seçeneğini seçebilirsiniz. 

Bunu işaretlemediyseniz, öldüğünüz anlaşılınca Facebook hesabınız otomatik olarak anıtlaştırılıyor. Kişinin profilinde adının yanında Anısına ifadesi yer alır. Kişinin paylaştığı içerikler (ör. fotoğraflar, gönderiler) Facebook'ta kalır ve paylaşıldıkları hedef kitle bunları Facebook'ta görebilir. Anıtlaştırılmış bir hesaba hiç kimse giriş yapamaz. 

Bir hesap varisi tanımladıysanız anıtlaştırılmış sayfayı artık o yönetebilir. Varis yoksa hesap son haliyle donup kalıyor. Facebook kullanıcılarının yüzde 92'si hesaplarının ne olacağına hala karar vermiş değil. 

HER GÜN 8 BİN KULLANICI ÖLÜYOR

Kullanıcı sayısı 2.3 milyar olan Facebook'ta her gün 8 bin kullanıcı ölüyor. Oxford Üniversitesi'nin hesaplamalarına göre; 2069'da ölü kullanıcı sayısı, yaşayanları geçecek. 

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