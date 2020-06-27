Facebook’ta 'sahte ehliyet' ilanı: “Tıpkısının aynısını yapıyoruz”

Facebook’ta ‘Sahte Ehliyet’ ismiyle açılan sayfada “sahte sürüş ehliyet yapılır” ilanı paylaşıldı.

Belirli bir miktar karşılığında ‘sahte sürüş ehliyeti’ yapıldığı iddia edildi.

‘Sahte Ehliyet’ ismiyle açılan sayfanın paylaşımı şu şekilde:

“Arkadaşlar bilindiği gibi ülkemizde çok ehliyetini kaptıran insanlar var.

Kimi şoför bu durumdan dolayı sorun çekiyor. Yasal olmasa da ehliyetsiz çalışan abilerim, kardeşlerim var.

Ama bu durum artık son. Geçici bir süre de olsa belirli bir miktar karşılığında tıpkısının aynısını yapıyoruz.

Sahte ehliyet de olsa gerçeğinden bir fark yok. Gerekli bilgi için bana ulaşın…

Whatsapp iletişim 0541 467 1850, Detaylı bilgi için Whatsapp'tan yazabilirsiniz”