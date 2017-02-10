Facebook'ta zaman hızla akıp gitmeden bu haberi okuyun

Facebook'u açınca zaman hızla akıp gidiyor, işler aksıyor, her sefer kendinize kızıp yine yapıyorsanız, bunun nedenini artık öğrenebilirsiniz

Öğlen Facebook'ta dolaşırken birden bire akşamı ettiğinizi fark ettiyseniz, yalnız olmadığınızı söylememize herhalde pek gerek yok. Araştırmacılar, bu olgunun nasıl oluştuğunu belgeye dökmeyi başardılar.

Chip'de yer alan habere göre, University of Kent'ten psikologlar, Facebook kullananların zaman algısının bozulduğunu gösterdiler. Araştırmada 44 gönüllüye farklı sürelerde 20 resim gösterildi. Görüntülerden beşi Facebook ile ilgili, beşi daha genel internet kurumlarıyla ilgiliydi ve kalan onu, sinirsel "kontrol" resimlerinden oluşuyordu. Sonrasında katılımcılara hangi resmin daha uzun veya daha kısa gösterildiği soruldu.

Sonuçlar, insanların internetle ilgili görüntülerin gösterildiği süreyi hafife aldığını, Facebook ile ilgili görüntülerde bunu daha çok yaptıklarını söylüyor. Applied Social Psychology'de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre "internet ve Facebook ile ilgili uyarıcılar, ilgi ve uyarılmayla ilgili mekanizmalar nedeniyle zaman algısını bozabiliyor".

Araştırma, Facebook'la ilgili uyarıcıların Facebook'ta geçirilen zamanı kısa sandığımızın altını çiziyor. Buradan Zuckerberg'in beyinlerimizi kontrol altına aldığı ve Facebook'ta geçirdiğimiz zamanı bir kronometre ile ölçmemiz gerektiği sonucu da çıkabilir.