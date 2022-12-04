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Facebook’un başı dertte… Finansal verileri topladı

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, vergi hazırlığı web sitelerinden finansal verileri topladığı için yeni bir davayla karşı karşıya. Şirket, kullanıcıların güvenini ve mahremiyetini ihlal etmekle suçlanıyor.
Facebook’un başı dertte… Finansal verileri topladı

Kullanıcı verilerinin izinsiz kullanımı konusunda son günlerde sık sık davayla ya da yeni iddialarla karşı karşıya kalan Meta bu defa da finansal verilerin sızdırılmasıyla ilgili gündemde.

Son olarak H&R Block, TaxAct ve TaxSlayer gibi popüler vergi beyannamesi web sitelerinin, Pixel izleme aracı aracılığıyla kullanıcıların hassas finansal bilgilerini Meta’ya gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Pixel, şirketlerin web sitelerine yerleştirebilecekleri bir kod parçası, böylece ziyaretçilerin etkinliklerini izlenebilir ve reklamlarla hedeflenecek Facebook ve Instagram kullanıcılarını belirlenebilir. Ancak H&R Block, TaxAct ve TaxSlayer’ın gelir verileri, dosyalama durumları, geri ödeme miktarları ve bakmakla yükümlü olunanların eğitim bursları gibi kişisel bilgileri bu kod aracılığıyla Meta’ya aktardığı ortaya çıktı.

Meta, izinsiz bir şekilde verileri aldığı ortaya çıktığında yaptığı açıklamada, reklamverenlerin kişisel bilgileri paylaşmalarının yasak olduğunu ve Pixel aracılığıyla gönderilen hassas içerikleri filtreleyebilen otomatik bir sistem kullandığını söyledi.

Şu anda vergi beyannamesi web sitelerini kullanan kişiler için toplu bir dava statüsüne bakılıyor.

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