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Facebook’un kullanıcı sayısında artış

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Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11 artışla 32 milyar dolara yükseldi. Facebook’un kullanıcı sayısı da yıllık bazda yüzde beş arttı.
Facebook’un kullanıcı sayısında artış

Meta, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 32 milyar dolara çıktı. Şirket, böylelikle 2021’in son çeyreğinden bu yana ilk kez çift haneli gelir artışı bildirdi. Meta, 2022’nin aynı döneminde 28,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta’nın net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 16 artışla 7,8 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2022’nin ikinci çeyreğinde 6,7 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Şirketin 2022’nin ikinci çeyreğinde 2,46 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,98 dolara ulaştı.

Meta çatısı altındaki Facebook’un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı, bu dönem de artışını sürdürdü.

Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı, haziran ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 5 artarak 2,06 milyara yükseldi. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 3 artışla 3,03 milyar oldu.

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