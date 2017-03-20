Facebook'un yeni özelliği aktif oldu!

Facebook yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu yeni özellik ile birlikte, gönderileri cevaplamak ve yorumları takip etmek kolaylaşıyor.

Facebook yeni bir özelliği kullanıma sundu. Bu yeni özellik ile birlikte, gönderileri cevaplamak ve yorumları takip etmek kolaylaşıyor.

Facebook geçtiğimiz ay test ettiği yeni özelliğini bazı kullanıcıları için aktif hale getirdi. Artık kullanıcıların gönderileri tıpkı mesajlardaki gibi pop-up'lar oluşturacak.

Facebook Web sayfasında biri mesaj attığı zaman, sağ alt kısımda bir konuşma penceresi beliriyor. İşte bu özellik hiç değişmeden artık Facebook gönderileri için de geçerli olmuş durumda.

Bir paylaşım yapıldığında, gönderinin altına gelen yorumları cevaplamak için bildirim sekmesinden, paylaşımın bulunduğu sayfayı yüklemek gerekiyordu.

Artık, altta beliren pencere sayesinde hem yorumlar anlık takip edilebilecek hem de söz konusu paylaşımın sayfasına gitmeden cevaplandırılabilecek.