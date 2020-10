Fahrettin Koca: Her an başka bir salgın çıkabilir

Sağlık Zirvesi’nde konuşan Bakan Fahrettin Koca, “Pandemi umuyorum ki kısa zamanda güncelliğini yitirecek bir konu olsun. Ancak anlaşılıyor ki COVID-19 bitse bile benzer şekilde başka bir pandeminin ortaya çıkması her an için mümkün” dedi.

Özel Hastaneler Platformu’nca her yıl yapılan Sağlık Zirvesi’nin dokuzuncusu ‘Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık’ teması ile bu yıl dijital ortamda yapıldı. Bakan Koca, telekonferans yöntemiyle katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi: “Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık umuyorum ki kısa zamanda güncelliğini yitirecek bir konu başlığı olsun. Ancak anlaşılıyor ki COVID-19 pandemisi bitse bile benzer şekilde başka bir pandeminin ortaya çıkması her an için mümkün. COVID-19 pandemisinin bu kritik hususu gündemimize taşımasını önemsiyor ve bir fırsat olarak görüyorum.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Pandemiyle mücadele ederken canla başla çalışan, her türlü fedakarlıktan kaçınmayan sağlık ordumuza minnettarlığımızı buradan tekrar ifade ediyorum. Sağlık çalışanlarımız nerede olursa olsun; kamu özel, devlet, üniversite fark etmez, hastaları iyileştirme ve salgının yayılmasını engelleme adına takdire şayan bir performans ortaya koymuştur. Sağlık kurumlarımızın içinde olduğu kadar, temaslıları takip adına ev ev dolaşıp hizmet ulaştırmaktadırlar.”

HASTA SAYISI 1615 OLDU

TÜRKİYE’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 667 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı tabloya göre, dün 117 bin 101 test yapıldı, 1615 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 330 bin 753’e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2, ağır hasta sayısı ise 1403 oldu. Dün 1398 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 290 bin 352’ye ulaştı. Haftalık yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 31.4 oldu. Ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99.3 olarak verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon.” tweet’i attı.