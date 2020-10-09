  • BIST 1.150
  • Altın 487,667
  • Dolar 7,9325
  • Euro 9,3364
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1’i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Fahrettin Koca: Her an başka bir salgın çıkabilir

» »
Sağlık Zirvesi’nde konuşan Bakan Fahrettin Koca, “Pandemi umuyorum ki kısa zamanda güncelliğini yitirecek bir konu olsun. Ancak anlaşılıyor ki COVID-19 bitse bile benzer şekilde başka bir pandeminin ortaya çıkması her an için mümkün” dedi.
Fahrettin Koca: Her an başka bir salgın çıkabilir

Özel Hastaneler Platformu’nca her yıl yapılan Sağlık Zirvesi’nin dokuzuncusu ‘Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık’ teması ile bu yıl dijital ortamda yapıldı. Bakan Koca, telekonferans yöntemiyle katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, özetle şunları söyledi: “Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık umuyorum ki kısa zamanda güncelliğini yitirecek bir konu başlığı olsun. Ancak anlaşılıyor ki COVID-19 pandemisi bitse bile benzer şekilde başka bir pandeminin ortaya çıkması her an için mümkün. COVID-19 pandemisinin bu kritik hususu gündemimize taşımasını önemsiyor ve bir fırsat olarak görüyorum.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Pandemiyle mücadele ederken canla başla çalışan, her türlü fedakarlıktan kaçınmayan sağlık ordumuza minnettarlığımızı buradan tekrar ifade ediyorum. Sağlık çalışanlarımız nerede olursa olsun; kamu özel, devlet, üniversite fark etmez, hastaları iyileştirme ve salgının yayılmasını engelleme adına takdire şayan bir performans ortaya koymuştur. Sağlık kurumlarımızın içinde olduğu kadar, temaslıları takip adına ev ev dolaşıp hizmet ulaştırmaktadırlar.”

HASTA SAYISI 1615 OLDU

TÜRKİYE’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 667 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı tabloya göre, dün 117 bin 101 test yapıldı, 1615 yeni hasta tespit edildi. Toplam hasta sayısı 330 bin 753’e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2, ağır hasta sayısı ise 1403 oldu. Dün 1398 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 290 bin 352’ye ulaştı. Haftalık yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 31.4 oldu. Ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99.3 olarak verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon.” tweet’i attı.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'08 Ekim 2020 Perşembe 20:50
  • Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi08 Ekim 2020 Perşembe 20:30
  • Kilo veremiyorsanız sebebi bu hastalık olabilir08 Ekim 2020 Perşembe 19:57
  • AB'den Kovid-19'a karşı yeni aşı anlaşması08 Ekim 2020 Perşembe 15:26
  • Böbrekleri bitiren alışkanlıklar neler?08 Ekim 2020 Perşembe 14:50
  • Kekik Yağının İçindeki Sihirli Öz Carvacrol Hammaddesi Sizi Virüsten Koruyacak08 Ekim 2020 Perşembe 14:30
  • Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor!08 Ekim 2020 Perşembe 14:21
  • Pandemide hasta bağımlılığına dikkat08 Ekim 2020 Perşembe 12:50
  • Fazla Kilolar Ve Stres İdrar Kaçırma Neden08 Ekim 2020 Perşembe 10:05
  • Stresi azaltan mucizevi besinler08 Ekim 2020 Perşembe 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti