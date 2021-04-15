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Faiz kararı ardından dolar yükseldi

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Dolar/TL, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmasının ardından 8,15 seviyelerine kadar yükseldi.
Faiz kararı ardından dolar yükseldi

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmasının ardından 8,15 seviyelerine kadar yükseldi.

Dün en düşük 8,0299 ve en yüksek 8,1326 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,0794'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 14.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,1243'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda, euro/TL yüzde 0,5 artışla 9,7372'den satılıyor.

Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay seyrederken, avro/dolar paritesi 1,1966 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, artan jeopolitik riskler, çip krizi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını belirterek, buna karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın "tahvil alımlarının azaltılmasının, politika faizinin artırılmasından çok daha önce gerçekleşeceğine" dair sözle yönlendirmesinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiği bildirildi.

Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.

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