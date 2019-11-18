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"Faşizmin milliyeti yoktur"

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Kaynak: "Faşizmin milliyeti yoktur"
"Faşizmin milliyeti yoktur"

KTÖS Genel Sekreteri Elcil; “Bizim için Türk faşistlerinin Bayraktar Camisi’ni bombalaması ve Afrika Gazetesi’ne yönelik linç eylemi ile ELAM’ın bayrak yakması arasında hiçbir fark yoktur. Faşist, faşisttir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasında provokasyon maksatlı cami bile bombalayan, masum insanları katleden, kutsal mekanlara zarar veren, bayrak çalan zihniyetin, bugün “ELAM” isimli Rum faşistlerinin kişiliğinde tekrar hortladığını kaydetti.  

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte Türk faşistleri ile dayanışma içinde yürütülen provokatif eylemlerin bugün de aynı ortaklaşma ile devam ettiğini ileri sürdü.

“Güneyde Rum faşistlerinin yaptığı provokasyonlar Türk faşistlerini ayağa kaldırmakta, Türk faşistlerinin yaptıkları da Rum faşistleri tarafından tepki konarak ülkede toplumsal güvensizlik yaratılmaktadır” ifadelerini kullanan Elcil, toplumsal çatışmaların yaratılmasında en önemli rolün Kıbrıs’ta milliyetine bakılmaksızın faşistlerin uyum içindeki dayanışması olduğunu iddia etti.

Elcil, “faşizmin milliyeti yoktur. Rum ve Türk faşistler Kıbrıs’ta aynı odaklara hizmet etmekte ve mevcut rejimler tarafından desteklenip, kamusal medya kurumları tarafından da reklam edilmektedirler” iddiasında bulundu.

İkinci Dünya Savaşı’nı yaşamış Avrupa’da milyonlarca insanın ölmesine ve yıkıma sebep olan bu faşist zihniyetlerin hoş görülemez olduğunu kaydeden Elcil, bu çerçevede faşizmin ülkenin her iki yanındaki odaklarına yönelik olarak, derhal harekete geçilmesi ve bu odakların kapatılması gerektiğini belirtti. 

Elcil, “Bizim için Türk faşistlerinin Bayraktar Camisi’ni bombalaması ve Afrika Gazetesi’ne yönelik linç eylemi ile ELAM’ın bayrak yakması arasında hiçbir fark yoktur. Faşist, faşisttir” ifadelerini kullandı. 

 

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