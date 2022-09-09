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Fed/Evans: Enflasyonu aşağı çekmek bir numaralı görevimiz

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Chicago Fed Başkanı Charles Evans, aşırı yüksek enflasyonu aşağı getirmenin Fed'in "birinci görevi" olduğunu söylediği ve faiz artırımlarının bir resesyona yol açmasını beklemediğini vurguladı.
Fed/Evans: Enflasyonu aşağı çekmek bir numaralı görevimiz

Katıldığı bir ekonomik forumda konuşan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, "Biz ille de ekonomiyi sınırlamak istemiyoruz. Ancak yüksek enflasyon ortamından endişe ediyoruz. ABD ekonomisinde bu yıl büyümeyi başaracağımızı düşünüyorum. Büyüme bu yıl büyük olasılıkla yüzde yarım olacak ve işsizlik oranı yükselecek, ancak çok fazla değil" dedi.

20-21 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısında vereceği karar konusunda henüz görüşünü oluşturmadığını belirten Evans, "Ancak net olan şey şu anda yüzde 2,25-2,50 aralığında olan faizin bu yıl yüzde 3,25-3,50 aralığına ve gelecek yıl yüzde 4,0'a yükselmesi gerektiği" dedi.

Şu anda yüzde 3,7 olan işsizlik oranının da artacağını belirten Evans, ancak bu oranın yüzde 4,5 seviyesinin üzerine çıkmayacağını, daha aşağıda olmasının da beklenebileceğini vurguladı.

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