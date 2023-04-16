Fenerbahçe-Ankaragücü maçında tartışmalı pozisyonlar! Penaltı kararı doğru mu?

Süper Lig 29. haftasında Ankaragücü’nü uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenen Fenerbahçe, kritik bir zafere imza attı. Maç içinde yaşanan bazı pozisyonlar ise, tartışmalara neden oldu.

Fenerbahçe’nin 1-0 geriye düştükten sonra kazandığı penaltı gecenin gündem maddesi olurken, Arda Güler’in Kitsiou’ya müdahalesinin ceza sahası içinde olup olmadığı da tartışmalara yol açtı. BeIN Sports’ta yayınlanan programda, uzman yorumcular pozisyonları değerlendirdi.

İSMAİL YÜKSEK’E GÖSTERİLEN KART

Seçim Demirel: Bazı pozisyonları yorumlarken zorlanıyoruz. Hakemin o anda neyi gördüğünü, neye düdük çalıp neye sarı kart gösterdiğini anlamakta zorlanıyoruz. Bu da onlardan biri. Fenerbahçeli oyuncu topla oynamış, rakibine müdahalesi yok. Sarı kartı gerektirecek hiçbir müdahale göremiyorum burada. Ne bir kontrolsüz hareket, ne umut vaat eden hareket, ne sportmenlik dışı bir hareket. Hiçbiri yok.

Bülent Yıldırım: Rakip yarı alanı ortasında bir hadiseden bahsediyoruz. Dolayısıyla umut vaat eden bir durum yok. Futbol oynanıyorken bu ayağınız kontrollü şekilde zemindeyse, diğer ayakla topa uzanıyorsanız burada kontrolsüz bir şey yok. Futbol böyle oynanır. Burada faul yok. Çok da kötü bir sarı kart değerlendirmesi.

Deniz Çoban: Fenerbahçe’nin oyuna en iyi başlayan oyuncularından birisi. En etkili bölgede oynuyor. Sarı kartı cebine koyduğu zaman ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.

ARDA GÜLER’İN KITSIOU’YA MÜDAHALESİ

Seçim Demirel: Hakem pozisyona çok yakın. Belki de yakın olduğu için değerlendiremedi bilemiyorum. Arda topa yükselirken kolunu açıyor ve rakibin yüzüne temas gerçekleşiyor. İhlal tartışmasız var. El yüze geldiği için sarı kart olması gerekiyordu. Faul net, sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Faul ve sarı kart konusunda hiçbir tereddüt yok. Ceza alanı ön çizgisi görüntünün tam ortasında. Burada temasa göre hareket ceza sahası dışında. Bir iki açıdan şüpheye düştüğümüzü ve bir iki açıdan da temasın dışarıda olduğunu gördüğümüzü belirtelim. VAR’ın yüzde 100 açısı olsa bu pozisyona müdahale eder. Penaltı verilmesini ve sarı kartın gösterilmesin sağlardı. Burada elde böyle bir kanıt olmadığı için müdahale etme şansı görünmüyor. Hakem açısından kaçırılmış net bir faul ve sarı kart olduğu izlenimi var bende.

Deniz Çoban: Top yüksekten düşüyor. Baktığı yerde bu kadar net, açık, en ideal yerde göreceği pozisyonda oyunu devam ettiriyor. Hiçbir şeye karar vermiyor.

ALI SOWE-İRFAN CAN EĞRİBAYAT POZİSYONU

Bülent Yıldırım: Kaleci küçülmüş, kayarak kontrolsüz gelmiyor. Ali Sowe topa temas için sprint atmış, topa dokunduktan sonra kaleciye doğru temas ediyor. Kaleci İrfan Can Eğribayat’in ayağı yerde, Sowe geldi İrfan Can’a çarpacak. Kaçınılmaz bir temas. Uzaktan yakından penaltıyla ilgisi yok.

Seçim Demirel: Kaleci topla oynama niyetiyle hamlesini yapıyor. Ayaklar yerde, olduğu yerde de kalmış zaten. Hiçbir şekilde rakibe müdahalesi yok. Kısacası bir penaltıdan bahsedemeyiz burada.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Kalecinin oyuncuya bir hamlesi yok. Sabit kalıyor. Oyuncu gidiyor, çarpışıp düşüyorlar.

FENERBAHÇE LEHİNE VERİLEN PENALTI

Seçim Demirel: Maçı izlerken de çok şaşırdık zaten. Neye penaltı çalındığını anlamakta güçlük çektim. Pozisyonun yakın çekimine geldiğimde de, İrfan Can’ın rakibini gördüğü bir açı var. İrfan Can rakibinin farkında. Onu görüyor ve bakıyor. Sonra rakibinin elini sırtında hisseder hissetmez kendisini yere bıraktı. Rakibi de ne olduğunu anlamadı ve düştü. Hiçbir şekilde etkili bir itme, kolların öne doğru uzaması yok burada. İhlali, penaltıyı gerektirecek ne ayaklarda, ne ellerde hiçbir müdahalesinde rakibine penaltıyı gerektirecek bir ihlalde bulunmuyor savunma oyuncusu. Penaltının son derece yanlış olduğunu, hakemin inanılmaz bir hataya imza attığını düşünüyorum burada. Bir temas olduğu için VAR’ın karışması mümkün değil. Hakem, ‘Gördüm itti’ derse, VAR hiçbir şey yapamaz. Müdahil olamaz.

Bülent Yıldırım: Diyaloğu yönlendirecek zekada ve tecrübede bir hakem, kuracağı sağlıklı iletişimle bu durumu engelleyebilir. Ama yoruma açık bir konu olduğundan kolayına kaçılıyor genelde. Müdahil olunmuyor. Oyun kuralları 12. maddede dikkatsiz hareket olarak tarifi olan hiçbir etkili itme, ayağa basma, diz darbesi, topla oynama şansını kısıtlama görmüyorum. Son derece hayali bir penaltı olmuş. Üzgünüm. Çok kötü bir penaltı. İnanılmaz bir penaltı.

Deniz Çoban: Sarı kartı da topsuz alan ihlali diye gösteriyor sanırım. Penaltıyı çaldın, sarı kart niye? Aynı fikirdeyim. Buradan penaltı çıkmaz. VAR karışamaz. Ama maçın 1. dakikasından bu dakikaya kadar, Atilla Karaoğlan tutarlı düdükler çalamadı. Bunun sebebinin de 7 haftada 6 maç alması, artık psikolojik olarak yıpranmanın eşiğine gelmesi. Bir taraftan baskı da çok fazla. Geçen hafta da çok başarılı bir maç yönetmemişti. zaten S.O.S. veriyordu performansı.