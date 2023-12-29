Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Twitter hesabından şunları dedi: “Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: Fenerbahçe Atatürk tişörtü ve ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ pankartıyla çıkacaktı. İzin vermediler. Ali Koç maça çıkmama kararı aldı.”

Gazeteci Onur Tuğrul da şu bilgiyi paylaştı: “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şu an en büyük sıkıntıları Atatürk’ün sözlerini içeren pankartlara ve Atatürk tişörtlerine izin verilmemesi. TFF tarafı ‘Geç bildirildi, akışta yoktu’ diyor. Kulüpler ligde böyle durumlarda sorun yaşamadıklarını hatırlatıyor. Akışın bozulmayacağını söylüyorlar. Ayrıca İstiklal Marşı’nın yanısıra Arabistan Marşı’nın da okunması da kulüpler tarafında problem olarak görünüyor.”

TFF açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise maçın İstiklal Marşı’yla başlayacağını duyurmakla yetindi.