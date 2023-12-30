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Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul'a döndü

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Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, maçın ertelenmesinin ardından İstanbul’a döndü. Takımlarını havalimanında karşılayan taraftarlar, yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Fenerbahçe ve Galatasaray İstanbul'a döndü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçeli yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik direktör İsmail Kartal, kendilerini bekleyen taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Fotoğraf: AA

 

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

Galatasaray tezahüratlarla karşılandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-kırmızılı kafileyi, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı.

Aralarında farklı takım taraftarlarının da yer aldığı grup, yaptıkları tezahüratlarla Galatasaraylı yönetici ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

 

Fotoğraf: AA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanından ayrıldı.

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