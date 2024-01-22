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Fenerbahçe'de Fred sakatlandı

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Fenerbahçe, Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı. Brezilyalı oyuncu en ez 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'de Fred sakatlandı

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred'in sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,

"Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in Acıbadem Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Brezilyalı oyuncu en az 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

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