Fenerbahçe’de Mali Genel Kurul öncesi tablo korkutuyor

Fenerbahçe Kulübü'nün toplam borcu 7.6 milyar TL’yi aştı, sene sonuna kadar 8 milyarı geçebilir. Başkan Ali Koç’un mali desteği ise 642 milyon TL’ye yükselmiş durumda.

Fenerbahçe bir yandan çifte kupa mücadelesi veriyor, diğer taraftan da ekonomik zorluklarla boğuşuyor.

Faizler, döviz ve ekonomik kriz… Bu ortamda haziran ayında mali genel kurula gidecek kulüp internet sitesi üzerinden faaliyet raporunu yayınladı. Rakamlar hiç de iç açıcı değil. Rekor borcun detaylarına bakalım…

31 Aralık 2021'de 6 milyar 190 milyon TL olan borç 31 aralık 2022 itibarıyla 7 milyar 686 milyon TL'ye yükseldi; artış neredeyse 1.5 milyar TL.

ÖZKAYNAKLAR

Kısa vadeli varlıklar 2 milyar 448 milyon TL'yi aştı. Toplam özkaynaklar da 4 milyar 928 milyon TL tutarında eksiye döndü. Bu veri, 31 aralık 2021'de 3 milyar 8 milyar 889 milyon TL'ydi.

DÖNEM ZARARI

Bir önceki yıl 758 milyon TL olan ve 410 milyon TL'ye düşürülmesi planlanan 2022 dönem zararı, bunun iki katından fazla çıktı: 1 milyar 9 milyon TL.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa vadeli yükümlülükler 1 milyar 552 milyon TL artışla 3 milyar 407 milyon TL'ya çıktı. Bonservis ve menajerlere ödemesi gereken rakam 298 milyon TL. Bankalar Birliği ödemesi de bu kalemde: 709M TL. Şubelerin yapılandırılan vergi borcu ise 417 milyon TL…

BANKA KREDİLERİ

Kısa vadeli 758 milyon TL, uzun vadeli ise 3 milyar 185 milyar TL seviyesinde. Toplam finansal borç 3 milyar 943 milyon TL'ye yükseldi.

TEMLİKLER

Kulübün duran varlıkları aktiflerinde 3 milyar 420 milyon TL temlik var. Bu rakam 2021 yılında 738 milyon TL'ydi. Fenerium ve Futbol A.Ş hisselerinde yaklaşık 34 milyon TL'lik rehin bulunuyor.