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FIFA 19 Türk oyunculara paralarını iade edecek!

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Bu yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan FIFA 19, dolar kurunun da etkisiyle ciddi bir fiyat etiketiyle ön siparişe açılmıştı.
FIFA 19 Türk oyunculara paralarını iade edecek!

Bu yılın merakla beklenen oyunlarından biri olan FIFA 19, dolar kurunun da etkisiyle ciddi bir fiyat etiketiyle ön siparişe açılmıştı.

PlayStation’ın online oyun marketi PS Store’da 359 TL‘den başlayan oyunun fiyatı, hatırlayacağınız üzere neredeyse yarı fiyatla oyunculara sunulmuştu.

Yaklaşık olarak 12 saat süren FIFA 19 fiyatları üzerinden yanlışlıkla yapılan indirimin ardından oyuncuların büyük bir tepkisi ile karşı karşıya kalan yetkililer, geçtiğimiz saatlerde yapmış oldukları açıklama ile birlikte, oyunculardan alınan fiyat farkının iade edileceğinin müjdesini verdi.

FIFA 19 Türk oyunculardan alınan fiyat farkını iade edecek!

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Eylül‘de oyun indirime girmeden önce oyunu satan alan oyunculardan alınan fiyat farkının iade edileceği belirtildi.

İade edilecek kullanıcılarını bilgilendiren Sony göndermiş olduğu mailde ise;

” Malesef, FIFA 19 içeriği için ön sipariş fiyatları PlayStation Store Türkiye üzerinde yaklaşık 12 saat boyunca yanlış fiyatlandırıldı ve bu hatadan haberimiz olur olmaz fiyatlar tarafımızca düzeltilerek doğru fiyata geri çevrildi.

Siz siparişinizi tamamladığınızda, PlayStation Store üzerinde bu içerik için doğru fiyat gösterilmekteydi ve bu sipariş için sizden normalde olması gereken doğru tutar tahsil edildi.

Ancak, bir iyi niyet göstergesi olarak, ön siparişinizi tamamladıktan sonra sizden tahsil edilen tutar ve PlayStation Store üzerinde hatalı olarak gösterilen tutar arasındaki farkı Cüzdan hesabınıza iade edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

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