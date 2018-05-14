Fikri Ataoğlu'ndan Arter'e destek

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bu sabah beraberindeki bürokrat ekibiyle birlikte Başkan İsmail Arter’i ziyaret ederek seçimlerde destek belirtti.

Turizm ve Çevre bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık bürokratlarıyla birlikte parti kararları doğrultusunda destekledikleri belediye başkanlarına destek amaçlı ziyaret yaptıklarını ifade ederek, Başkan İsmail Arter’e önümüzdeki süreçte başarılar dileyerek, yarım kalan programların hedefe ulaşmasıyla ilgili Başkan İsmail Arter’in çıktığı yolda yanında olduklarını belirtti.

Ataoğlu, bakanlık olarak hem ülke geneline hem de Gazimağusa Belediyesi’ne katkı yaptıklarını ve bu katkının devam edeceğini belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise, hem mesai içi hem mesai dışında sürekli çalıştıklarını ifade ederek, her şeyin ülke ve Gazimağusa için olduğunu, Turizm bakanlığı ile çok güzel işler yaptıklarını söyledi. Birlikte yola çıktıklarını ve DP’nin de desteğiyle göreve geldiğini ifade eden Başkan İsmail Arter, “bu desteğin aynı şekilde devam edeceğini biliyorum. Bu verdiğiniz destekten dolayı mahcup olmadığınızı da biliyorum. Bu destek de o yüzdendir diye düşünüyorum. Ne söz verdiysek yaptık ve yapmaya çalıştık. Beraber yaptığımız işler hem ülke hem de Gazimağusa içindir. Aynı yolda hep birlikte omuz omuza yürüyeceğimizin bilinciyle hepimize hayırlı olsun diyorum, sizlere de başarılar bizlere de başarılar diliyorum.” dedi.(MHA)