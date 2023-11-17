Filistin Sağlık Bakanı: El Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın karargahı varsa bize kanıt gösterin

Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, BBC Arapça'ya yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail'in baskın düzenlediği El Şifa Hastanesi'nde Hamas karargahı bulunduğu yönündeki iddiaları destekleyecek bir kanıt sunulmadığını söyledi.

İsrail askerleri Çarşamba günü Hamas'ın El Şifa Hastanesi'nin altında silah deposu ve komuta merkezi olduğunu söyleyerek hastaneye baskın düzenlemişti.

ABD de Hamas'ın askeri varlığıyla ilgili istihbarata sahip olduklarını söylemiş, Hamas ise iddiaları reddetmişti.

İsrail'in "kanıt göstermesi gerektiğini" söyleyen Filistin Sağlık Bakanı El Kaila, şunları dile getirdi:

"Hastaneler korunmalı ve görevlerini yapmalı. El Şifa Hastanesi beş gündür İsrail ablukası altında. Orada Hamas'ın bir karargahı varsa, bunu bize göstermek zorundalar."

El Kaila, İsrail'in kendi söylemini desteklemek için hastaneyi ve orada sığınan "10 bin sivili tamamen yok saydığını" söyledi ve ekledi:

"İşte bu yüzden bu savaş durmalı, çünkü bu herkes için yıkıcı ve kazanan taraf yok."