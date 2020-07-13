  • BIST 114.809
  • Altın 398,919
  • Dolar 6,8590
  • Euro 7,7729
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASuriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

Filistin'in 4 Kentinde Kovid-19 Nedeniyle Uygulanan Genel Karantina Uzatıldı

» »
Filistin'in 4 Kentinde Kovid-19 Nedeniyle Uygulanan Genel Karantina Uzatıldı
Filistin'in 4 Kentinde Kovid-19 Nedeniyle Uygulanan Genel Karantina Uzatıldı

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 4 kentteki genel karantina uygulamasının süresinin uzatıldığını duyurdu.

Ramallah kentinde basın toplantısı düzenleyen Mulhim, El-Halil, Beytullahim, Ramallah ve Nablus kentlerinde genel karantina uygulamasının süresinin 4 gün daha uzatıldığını açıkladı.

Batı Şeria'daki kentler arasındaki seyahat yasağının da iki hafta daha süreceğini belirten Mulhim, hükümetin Kovid-19'la mücadelede Sağlık Bakanlığına destek için Başbakan Muhammed Iştiyye liderliğinde Ortak Çalışma Birimi oluşturacağını aktardı.

Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 37 kişinin enfekte olduğunu açıklamıştı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Porno izlemek kadınları nasıl etkiliyor?12 Temmuz 2020 Pazar 22:00
  • Dünyanın ilk koronavirüs aşısının klinik testleri tamamlandı12 Temmuz 2020 Pazar 17:21
  • Oxfam: Salgın bağlantılı açlık krizi, Koronavirüs'ten daha fazla insanın ölümüne neden olabilir12 Temmuz 2020 Pazar 09:49
  • Tarım Dairesinden Suç Duyurusu ve Halkımıza Uyarı11 Temmuz 2020 Cumartesi 22:35
  • Klimalardaki Gizli Tehlike11 Temmuz 2020 Cumartesi 22:13
  • Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 630 bini geçti11 Temmuz 2020 Cumartesi 19:00
  • Arjantin'de insanlar üzerinde Covid-19 aşı denemeleri yapılacak11 Temmuz 2020 Cumartesi 15:00
  • Covid-19 nedeniyle Hindistan’da 1 Günde 665 kişi hayatını kaybetti11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:40
  • Erdoğan duyurdu: 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya ibadete açılıyor11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:20
  • Covid-19 nedeniyle Meksika’da 1 Günde 665 kişi hayatını kaybetti11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti