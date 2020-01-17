Fotoğraf çekilmek isteyen kızın yüzünü köpek ısırdı

Arjantin’de bir kız çocuğu, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.
DHA'nın haberine göre olay Arjantin'in Tucumán şehrinde yaşandı. Arkadaşını evinde ziyarete giden Lara Sanson (17) adlı kız çocuğu; arkadaşının Kenai isimli köpeği ile fotoğraf çektirmek istedi. Cinsi ‘Alman kurdu’ olan köpek ile 2 fotoğraf çektiren kız, ardından köpeğin tepkisiyle karşılaştı. Köpek, kızı yüzünden ısırdı.
Hastaneye kaldırılan kızın yüzüne 40 dikiş atıldı.
Fotoğraf kareleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
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