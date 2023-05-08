Fransa bölgesinde yüzme havuzu satışları yasaklanıyor

Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Christophe Bechu, ülkenin 'Doğu Pireneler bölgesi su sıkıntısı çekerken insanların havuzlarını doldurmasına izin veremeyeceğini' söyledi ve "Doğada olup bitenlere ve içinde bulunduğumuz duruma dayanarak, insanların küresel fikrine alışması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Bechu, kararın 10 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni kriz önlemlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Bölge valisi Rodrigue Furcy'ye göre ise, güney Fransa'nın büyük bir kısmı 1959'dan bu yana en kurak dönemlerini yaşıyor.

Fransa'da halihazırda yürürlükte olan su tasarrufu önlemleri arasında, insanların çimlerini ve çiçeklerini sulamalarının veya arabalarını yıkamalarının yasaklanması yer alıyor.