Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel grev ve protestolar başladı

Fransa'da sendikalar ülke genelinde düzenledikleri geniş çaplı grevler ve gösterilerle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sosyal güvenlik reformunu protesto ediyor.

Sendikalar, emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten ve tam emeklilik için gerekli prim gün sayısını artıran değişiklik tasarısına karşı ülkeyi durma noktasına getirme sözü verdi.

Ülkenin önde gelen sendikalarındn CFDT'nin Genel Başkanı Laurent Berger pazartesi günü radyoda yaptığı konuşmada "Ülkedeki reforma karşı tüm çalışanları, vatandaşları ve emeklilleri sokağa çıkıpı toplu gösterilere katılmaya davet ediyorum," ifadelerini kullandı. Laurent cumhurbaşkanının bu protestolara kulağını tıkayamayacağını vurguladı.

Macron geçen yılki seçimlerde kampanyasının merkezine emeklilik reformunu koymuş ve sosyal güvenlik sisteminin gelecekte açık vermemesi için bu değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu savunmuştu.

Fakat hükümet hem parlamentoda hem de halk arasında büyük bir direnişe karşı karşıya. Elabe araştırma şirketinin yaptığı bir ankete göre ülkedeki her 3 kişiden ikisi önerilen reform tasarısına karşı çıkıyor.

Toplu taşıma felce uğradı

Genel grev nedeniyle toplu taşımada büyük aksaklıklar yaşanıyor. Fakat bu gecikmelere rağmen halk grevleri destekliyor. Paris'in kuzeyinde bir banliyöde yaşayan 28 yaşındaki inşaat işçisi Ali Toure geciken banliyö trenine rağmen "Greve gitmekte haklılar. Beden işçiliği zor bir şey. Eğer bir ay işe geç gitmem gerekecekse de sorun değil, patronum beklemek zorunda," ifadelerini kullanıyor.

CGT sendikası da salı gününden itibaren rafinerilerden akaryakıt sevkiyatının bloke edileceğini duyurdu. Bu da eylemlerin sendikaların hedeflediği gibi gitmesi halinde bazı petrol istasyonlarında akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceği anlamına geliyor.

Sendikalar haftalarca sürebilecek grevler nedeniyle toplu taşımanın da felçe uğrayacağı uyarısında bulundu.

Gösterilere 1 milyondan fazla katılım bekleniyor

AFP'ye konuşan bir polis yetkilisi de ülke genelinde 260 noktada salı günü düzenlenecek gösterilere 1,1 milyon ila 1,4 milyon kişinin katılmasının beklendiğini aktardı.

1,4 milyona ulaşması halinde ocak ayından beri yapılan gösterilerden daha yüksek bir rakama ulaşılmış olacak.

Başbakan Elisabeth Borne insanların protesto hakkına saygı duyduğunu ama ülkenin tamamen durma noktasına gelmesi halinde bundan toplumun "en kırılgan" kesiminin en fazla zarar göreceği uyarısında bulundu.

Macron sistemin ayakta kalabilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini savunurken sendikalar primlerde yapılacak küçük artışlarla sistemin işler tutulabileceğini ileri sürüyor.

İki haftadır parlamentonun alt kanadında hararetli tartışmalara gündem olan tasarıyla ilgili henüz bir oylama yapılamazken tasarı senatoda da tartışılmaya başlandı.