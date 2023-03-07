  • BIST 5.393,70
  • Altın 1113.448
  • Dolar 18.915
  • Euro 20.1254
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA2035'e kadar dünyanın yarısı obez ya da fazla kilolu olma yolunda

Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel grev ve protestolar başladı

» »
Fransa'da sendikalar ülke genelinde düzenledikleri geniş çaplı grevler ve gösterilerle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sosyal güvenlik reformunu protesto ediyor.
Fransa'da emeklilik reformuna karşı genel grev ve protestolar başladı

Sendikalar, emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten ve tam emeklilik için gerekli prim gün sayısını artıran değişiklik tasarısına karşı ülkeyi durma noktasına getirme sözü verdi.

Ülkenin önde gelen sendikalarındn CFDT'nin Genel Başkanı Laurent Berger pazartesi günü radyoda yaptığı konuşmada "Ülkedeki reforma karşı tüm çalışanları, vatandaşları ve emeklilleri sokağa çıkıpı toplu gösterilere katılmaya davet ediyorum," ifadelerini kullandı. Laurent cumhurbaşkanının bu protestolara kulağını tıkayamayacağını vurguladı.

Macron geçen yılki seçimlerde kampanyasının merkezine emeklilik reformunu koymuş ve sosyal güvenlik sisteminin gelecekte açık vermemesi için bu değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu savunmuştu.

Fakat hükümet hem parlamentoda hem de halk arasında büyük bir direnişe karşı karşıya. Elabe araştırma şirketinin yaptığı bir ankete göre ülkedeki her 3 kişiden ikisi önerilen reform tasarısına karşı çıkıyor. 

Toplu taşıma felce uğradı

Genel grev nedeniyle toplu taşımada büyük aksaklıklar yaşanıyor. Fakat bu gecikmelere rağmen halk grevleri destekliyor. Paris'in kuzeyinde bir banliyöde yaşayan 28 yaşındaki inşaat işçisi Ali Toure geciken banliyö trenine rağmen "Greve gitmekte haklılar. Beden işçiliği zor bir şey. Eğer bir ay işe geç gitmem gerekecekse de sorun değil, patronum beklemek zorunda," ifadelerini kullanıyor.

CGT sendikası da salı gününden itibaren rafinerilerden akaryakıt sevkiyatının bloke edileceğini duyurdu. Bu da eylemlerin sendikaların hedeflediği gibi gitmesi halinde bazı petrol istasyonlarında akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceği anlamına geliyor.

Sendikalar haftalarca sürebilecek grevler nedeniyle toplu taşımanın da felçe uğrayacağı uyarısında bulundu.

Gösterilere 1 milyondan fazla katılım bekleniyor

AFP'ye konuşan bir polis yetkilisi de ülke genelinde 260 noktada salı günü düzenlenecek gösterilere 1,1 milyon ila 1,4 milyon kişinin katılmasının beklendiğini aktardı.

1,4 milyona ulaşması halinde ocak ayından beri yapılan gösterilerden daha yüksek bir rakama ulaşılmış olacak.

Başbakan Elisabeth Borne insanların protesto hakkına saygı duyduğunu ama ülkenin tamamen durma noktasına gelmesi halinde bundan toplumun "en kırılgan" kesiminin en fazla zarar göreceği uyarısında bulundu.

Macron sistemin ayakta kalabilmesi için daha fazla çalışılması gerektiğini savunurken sendikalar primlerde yapılacak küçük artışlarla sistemin işler tutulabileceğini ileri sürüyor.

İki haftadır parlamentonun alt kanadında hararetli tartışmalara gündem olan tasarıyla ilgili henüz bir oylama yapılamazken tasarı senatoda da tartışılmaya başlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Birleşmiş Milletler kritik konuda yıllar sonra sonuca vardı05 Mart 2023 Pazar 18:22
  • İtalya karıştı: Protestocular ile polis karşı karşıya geldi05 Mart 2023 Pazar 15:47
  • NATO yetkilileri CNN’e konuştu: Türkiye konusunda karamsarlık var05 Mart 2023 Pazar 15:31
  • Fransa’da grevler öncesi uçuş önlemi04 Mart 2023 Cumartesi 22:57
  • İtalya’yı karıştıran iddia: Hükümetin kararı 4 bin kişinin ölümüne yol açtı04 Mart 2023 Cumartesi 15:01
  • Yunanistan’daki tren kazasında hayatını kaybedenler için eylem04 Mart 2023 Cumartesi 14:27
  • AB ülkesinden kriz çıkaracak Kudüs adımı03 Mart 2023 Cuma 23:21
  • Almanya, İsviçre’ye sattığı tankları geri almak istiyor03 Mart 2023 Cuma 21:35
  • Kıbrıslı öğrenci, tren kazasında hayatını kaybetti!03 Mart 2023 Cuma 15:31
  • Yunanistan’da ölü sayısı artıyor03 Mart 2023 Cuma 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti