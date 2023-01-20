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Fransa’da emeklilik reformuna karşı protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı

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Fransa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı protestolara, resmi kaynaklara göre 1 milyondan fazla kişi katıldı.
Fransa’da emeklilik reformuna karşı protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı

Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı ülke genelinde birçok sektör greve gitti ve Paris, Marsilya, Nice, Toulouse kentlerinin yanı sıra ülkede 200'den fazla noktada gösteri düzenlendi.

Başkent Paris'teki gösteri Cumhuriyet Meydanı'nda başlarken Nation Meydanı'nda sona erdi.

Protestoda polis ile göstericiler arasında gergin anlar ve arbede yaşandı. Polis biber gazı ve cop kullanırken göstericiler polise farklı cisimler fırlattı.

Gösterinin güzergahı üzerinde çok sayıda reklam panosunun camı kırıldı, çöp bidonları ateşe verildi.

“BUGÜN BÜYÜK BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını talep eden ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan gösterici Stanley Fidol, emeklilik reformuna karşı olduğunu belirtti. Fidol, “Bugün büyük bir eylem gerçekleştirdik. Bu tarz büyük eylemler bir şeyleri değiştirecek. Bugün çok fazla kişi vardı.” dedi.

Organizatörlere göre ülke genelinde 400 bini Paris'te olmak üzere, 2 milyondan fazla kişi hükümetin emeklilik reformuna karşı yürüdü.

Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre ise protestolarda 80 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 1,12 milyon gösterici vardı ve Paris'te 38 kişi gözaltına alındı.

Ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırdı.

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