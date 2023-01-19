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Fransa'da emeklilik yaşı kaosu: Ülke çapında grev başlıyor

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un emeklilik reform programı, ülkedeki sendikaların ağır tepkisiyle karşı karşıya. Şehirlerarası ve banliyö tren seferleri ile uçak seferlerinde başlayan grevler nedeniyle, iptaller ve aksamalar bekleniyor.
Fransa'da emeklilik yaşı kaosu: Ülke çapında grev başlıyor

Parlamentodan geçmesi beklenen yeni bir yasa tasarısı, insanların çalışmayı bırakabileceği resmi yaşı 62'den 64'e yükseltecek.

 

Paris'te ve diğer şehirlerde on binlerce kişinin katıldığı büyük gösteriler bekleniyor.

Birçok okul ve diğer kamu hizmetleri kapatılacak. Paris'teki Orly Havalimanı'nda her beş uçuştan biri iptal edildi.

 

Fotoğraf: Reuters

 

Paris metrosunda yalnızca iki sürücüsüz hat normal şekilde çalışacak.

Başbakan Elisabeth Borne tarafından bu ayın başlarında açıklanan önerilere göre, 2027'den itibaren insanların tam emekliliğe hak kazanmak için 42 yıl yerine 43 yıl çalışması gerekecek.

 

Fotoğraf: Reuters

 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, partisinin Meclis'te çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle, muhafazakar Cumhuriyetçiler partisinin 60 kadar milletvekilinin desteğine güvenmek zorunda kalacak.

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