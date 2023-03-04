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Fransa’da grevler öncesi uçuş önlemi

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Fransa'da hava yolu şirketlerinden, tartışmalı emeklilik reformuna karşı 7 Mart'ta yapılması planlanan kitlesel grevler nedeniyle uçuşların yüzde 30'unu iptal etmeleri istendi.
Fransa’da grevler öncesi uçuş önlemi

Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (DGAC) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 6-9 Mart’ta başkent Paris’teki CDG ve Orly’nin yanı sıra Beauvais, Bordo, Lille, Lyon, Nantes, Marsilya, Montpellier, Nice ve Toulouse’daki havalimanlarında, uçuş trafiğinde aksaklıklar olacağı belirtildi.

Paylaşımda, söz konusu tarihlerde bu havalimanlarında uçuşların ertelenebileceği uyarısında bulunularak yolculara, mümkünse seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edildi.

Yerel basında DGAC’dan yapılan açıklamaya dayandırılan haberlere göre, Paris CDG havalimanındaki uçuşların yüzde 20’si ve diğer havalimanlarındakilerin yüzde 30’unun iptal edilmesi istendi.

Öte yandan, ülkedeki sendikalar, tartışmalı emeklilik reformuna karşı 7 Mart’ta ülke genelinde yapılması planlanan kitlesel grevlerde, gösteri ve yürüyüşlerle hayatın durdurulması çağrısı yaptı.

İstihbarat kaynakları, ülke genelinde düzenlenecek grev kapsamındaki protestolara 1,1 ila 1,4 milyon kişinin, Paris’teki gösterilere ise 60 bin ila 90 bin kişinin katılmasını öngörüyor.

Tartışmalı emeklilik reformuna karşı 16 Şubat’ta düzenlenen protestolara Paris'te sendikalara göre 300 bin, polise göre 37 bin kişi katılmıştı.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak’ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül’den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030’da 64’e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027’de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak’tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

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