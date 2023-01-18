  • BIST 5.375,08
  • Altın 1157.112
  • Dolar 18.7884
  • Euro 20.3453
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

Fransa’da Macron’a suikast planı davası başladı

» »
Fransa lideri Macron'a suikast planlayan aşırı sağcı 13 kişi hakim karşısına çıktı.
Fransa’da Macron’a suikast planı davası başladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a 2018 yılında saldırı planlamak ve komplo kurmakla suçlanan aşırı sağ bağlantılı 13 kişinin yargılanmasına başlandı.

 

Fransız basınındaki haberlere göre, Les Barjols olarak bilinen aşırı sağ iltisaklı grupla bağlantılı 2’si kadın 13 kişi dün Paris Ceza Mahkemesinde Macron’a yönelik “terör ve komplo kurma” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Yaşları 22 ila 66 olan sanıklar Kasım 2018’de Macron’a, Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde saldırı planlamanın yanı sıra telefonda ve aralarındaki toplantılarda darbe planı yapmak, göçmenlere ve camilere yönelik şiddet eylemlerine hazırlanmak suçlamasıyla yargılanıyor.

Sanıklar, Macron’a yönelik saldırı teşebbüsünden suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Davanın şubat ayına kadar süreceği belirtiliyor.

SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNMUŞTU

Fransız iç istihbarat ekipleri, 2018’de başlayan soruşturmada aşırı sağcı gruptan Jean-Pierre Bouyer’in, Macron’a saldırı planladığına yönelik bilgilere ulaşmıştı. Fransız polisi Kasım 2018’de Bouyer’nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi bir toplantı sırasında baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

Polisler baskında, Peugeot 406 araç içinde kurşun geçirmez yelek ile askeri bıçak ve ekipmanların yanı sıra Bouyer’nin evinde silahlar ve mühimmat ele geçirmişti.

Fransa’da 2017’de Facebook üzerinden kurulan aşırı sağcı grubun 60 yaşlarındaki sözde lideri Denis Collinet ise 2020’de polislerce gözaltına alınmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın en ünlü mafya babalarından Cosa Nostra lideri Matteo Messina Denaro yakalandı16 Ocak 2023 Pazartesi 20:50
  • Avrupa’da yeni kriz! Slovenya, Karadağ’ı uyardı16 Ocak 2023 Pazartesi 19:33
  • ‘Yunan istihbaratı, Genelkurmay Başkanı’nı dinledi’16 Ocak 2023 Pazartesi 18:44
  • İsveç Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: İyi yoldayız16 Ocak 2023 Pazartesi 17:31
  • Almanya Savunma Bakanı istifa etti16 Ocak 2023 Pazartesi 15:20
  • Hollanda'da ilaç tedarik sıkıntısı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 50 arttı15 Ocak 2023 Pazar 22:08
  • Hırvatistan euroya geçti15 Ocak 2023 Pazar 18:54
  • Fransa ve İran arasında idam krizi14 Ocak 2023 Cumartesi 20:52
  • Fransa'nın yer altı sularının seviyesinin düşmesi endişe kaynağı13 Ocak 2023 Cuma 22:09
  • Almanya’da maske ile ilgili yeni karar13 Ocak 2023 Cuma 19:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti