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Fransa’da yaşam duracak: İş bırakacaklar

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un emeklilik yaşını artırma hamlesine tepkiler giderek artıyor.
Fransa’da yaşam duracak: İş bırakacaklar

Fransa’daki sendikalar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkedeki emekli olma yaşını iki yıl artırarak 64’e yükseltecek reformuna karşı bugün ülkedeki günlük düzeni durma noktasına getirecek iş bırakma eylemleri yapacak.

Trenlerin çoğunun durmasına, elektrik üretiminin azalmasına, birçok dersin iptal olmasına, hava taşımacılığı ve petrol rafinerilerinin etkilenmesine yol açacak grev, Ocak ayının ortasından beri ülke çapında düzenlenen altıncı grev olacak.

Ülkedeki ana sendikalar ortak açıklamada, “Hep beraber, 7 Mart’ta Fransa’yı durduralım!” dedi.

CFDT sendikası başkanı Laurent Berger, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, “Halk kitlesel olarak bu reformu reddediyor. Sokaklarda çok ama çok fazla insana ihtiyacımız var. 1990’lardan bu yanaki en büyük kitle hareketi olan 31 Ocak’taki (toplu grevden) daha iyisi yapabiliriz” açıklamasını yaptı.

31 Ocak gösterilerine yaklaşık 1.27 milyon kişi katılmış ve emeklilik maaşı hakedişi ile tam emeklilik maaşı alabilmek için gereken çalışma süresini uzatacak reformu protesto etmişlerdi.

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