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Fransa’dan Burkina Faso’nun 2 Fransız gazeteciyi sınır dışı etmesine tepki

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Fransa, Burkina Faso'nun 2 Fransız gazeteciyi sınır dışı etmesine tepki gösterdi. Haklarında verilen sınır dışı kararı üzerine Fransız gazeteciler Faivre ve Douce, dün Fransa'nın başkenti Paris'e dönmüştü.
Fransa’dan Burkina Faso’nun 2 Fransız gazeteciyi sınır dışı etmesine tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın, Burkina Faso’nun France 24 televizyonunun yayınını askıya aldıktan birkaç gün sonra Le Monde ve Liberation muhabirlerini sınır dışı etmesini üzüntüyle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, “Fransa dünya çapında basın özgürlüğü ve gazetecilerin korunmasına yönelik sürekli ve kararlı bağlılığını teyit ediyor” ifadesine yer verildi.

Öte yandan Le Monde, Vagadugu yönetiminin bu kararının, Burkina Fasolu askerin de aralarında olduğu bir grubun askeri bir kampta bir çocuğu öldürdüğü iddia edilen habere ilişkin olduğunu öne sürdü.

Burkina Faso Ulusal Güvenlik Birimi, Courrier International ve Liberation için çalışan Agnes Faivre ile Le Monde muhabiri Sophie Douce’u 31 Mart’ta çağırarak akreditasyonlarının ve basın kartlarının iptal olduğunu iletmiş, iki gazeteciden 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Haklarında verilen sınır dışı kararı üzerine Fransız gazeteciler Faivre ve Douce, dün Fransa’nın başkenti Paris’e dönmüştü. Burkina Faso, terör örgütü El Kaide’ye bağlı bir grubun lideriyle röportaj yaptığı gerekçesiyle 27 Mart’ta Fransız kamu televizyonu France 24’ün yayınını askıya almıştı. Hükümet, France 24’ün terörist bir grubun elebaşıyla röportaj yaparak onların sözcülüğüne soyunduğunu ve terörü meşrulaştırdığını açıklamıştı. 

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