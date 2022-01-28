Fransız Büyükelçi Catalano: Maraş Konusunda AB Ortak Tepkisini Destekliyoruz

Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano, Maraş konusunda AB’nin Türkiye’ye yönelik ortak tavır takınması yönünde Güney Kıbrıs’ın gösterdiği çabayı desteklediklerini açıkladı.



Haravgi gazetesi, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet Catalano’nun Rum Haber Ajansı KİPE’ye verdiği söyleşide, Maraş konusunda AB’nin Türkiye’ye yönelik ortak tavır takınması yönünde Güney Kıbrıs’ın gösterdiği çabayı desteklediklerini söylediğini aktardı.



Habere göre Catalano; “Kıbrıs’ın, Maraş konusunda Türkiye’nin tutumu karşısında AB’nin tepkisine ilişkin, AB üyesi devletlerin ortak bir tavır koyması yönünde gösterdiği çabaları destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.



Maraş’ta yaşananların Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamadığı iddiasında bulunan Catalano BM Güvenlik Konseyi kararlarının görmezden gelinemeyeceğini öne sürdü.



Catalano, East Med doğal gaz boru hattı olsun ya da olmasın, “Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölge’sinin (MEB) egemenliği ve BM Deniz Hukuku Anlaşmasının (UNCLOS) maddelerine saygı konusunda ülkesinin tutumunun değişmediğini” ifade etti.



Fransız “Charles De Gauell” savaş fırkateyninin yakın zamanda Limasol limanını yeniden ziyaret edeceğini de beliren Catalano, Kıbrıs sorununda yaşanmakta olan çıkmaz konusunda da “çok endişeli olduklarını” iddia etti.



Catalano, ülkesinin Kıbrıs sorununa “siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını ve özellikle müzakerelerin olmadığı bu dönemde Güven Yaratıcı Önlemlerin uygulanmasını desteklediğini” vurgularken BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP raporunda da belirtildiği üzere, BM parametrelerinin Kıbrıs sorununun çözümü için mevcut tek gerçekçi çerçeve olduğu iddiasında da bulundu.