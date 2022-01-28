  • BIST 1.987,38
  • Altın 776.14895
  • Dolar 13.6008
  • Euro 15.1596
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Fransız Büyükelçi Catalano: Maraş Konusunda AB Ortak Tepkisini Destekliyoruz

» »
Fransız Büyükelçi Catalano: Maraş Konusunda AB Ortak Tepkisini Destekliyoruz
Fransız Büyükelçi Catalano: Maraş Konusunda AB Ortak Tepkisini Destekliyoruz

Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano, Maraş konusunda AB’nin Türkiye’ye yönelik ortak tavır takınması yönünde Güney Kıbrıs’ın gösterdiği çabayı desteklediklerini açıkladı. 


Haravgi gazetesi, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet Catalano’nun Rum Haber Ajansı KİPE’ye verdiği söyleşide, Maraş konusunda AB’nin Türkiye’ye yönelik ortak tavır takınması yönünde Güney Kıbrıs’ın gösterdiği çabayı desteklediklerini söylediğini aktardı.


Habere göre Catalano; “Kıbrıs’ın, Maraş konusunda Türkiye’nin tutumu karşısında AB’nin tepkisine ilişkin, AB üyesi devletlerin ortak bir tavır koyması yönünde gösterdiği çabaları destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.


Maraş’ta yaşananların Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamadığı iddiasında bulunan Catalano BM Güvenlik Konseyi kararlarının görmezden gelinemeyeceğini öne sürdü.


Catalano, East Med doğal gaz boru hattı olsun ya da olmasın, “Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölge’sinin (MEB) egemenliği ve BM Deniz Hukuku Anlaşmasının (UNCLOS) maddelerine saygı konusunda ülkesinin tutumunun değişmediğini” ifade etti.


Fransız “Charles De Gauell” savaş fırkateyninin yakın zamanda Limasol limanını yeniden ziyaret edeceğini de beliren Catalano, Kıbrıs sorununda yaşanmakta olan çıkmaz konusunda da “çok endişeli olduklarını” iddia etti.


Catalano, ülkesinin Kıbrıs sorununa “siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasını ve özellikle müzakerelerin olmadığı bu dönemde Güven Yaratıcı Önlemlerin uygulanmasını desteklediğini” vurgularken BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP raporunda da belirtildiği üzere, BM parametrelerinin Kıbrıs sorununun çözümü için mevcut tek gerçekçi çerçeve olduğu iddiasında da bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brexit, Güney Kıbrıs İle İngiltere Arasındaki Ticari İlişkileri Olumsuz Etkiledi27 Ocak 2022 Perşembe 16:56
  • Güney Kıbrıs' ın Uçaksavar Sistemleri Güçlendiriliyor27 Ocak 2022 Perşembe 16:42
  • Rum Tarafı, Güven Yaratıcı Önlem Önerisini ''Karşılıksız Kalacak Eylem'' Olarak Görüyor27 Ocak 2022 Perşembe 16:27
  • AB' den Eurasia Interconnecter Projesi İçin 657 Milyon Euro Ödenek27 Ocak 2022 Perşembe 16:19
  • “Test To Stay” Dün İlk Kez Uygulandı26 Ocak 2022 Çarşamba 18:02
  • Karma Köy Pile’de Bir İnternet Kafe G-3 İle Soyuldu26 Ocak 2022 Çarşamba 17:55
  • Güney Kıbrıs’ta Elektrik Kurumu Tekeline Son Veriliyor26 Ocak 2022 Çarşamba 17:29
  • Güney Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde 52’nci Sırada Yer Aldı26 Ocak 2022 Çarşamba 17:12
  • Güney' de Siyasi Sığınmacı Başvurularında Artış26 Ocak 2022 Çarşamba 16:55
  • RMMO’daki Kadın Askerler Negatif Ayrımcılığa Maruz Kalıyor26 Ocak 2022 Çarşamba 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti