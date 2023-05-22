Futbol Kulüpler Birliği'nde Yönetim Kurulu istifa etti

Futbolda Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, istifa ettiğini duyurdu. Yabancı oyuncu kontenjanının gelecek yıl kaç olacağı tartışmaları sürerken, bir süre önce birlik 3 yabancı uyruklu futbolcu konusunda tavsiye kararı üretmişti

Futbolda Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, istifa ettiğini duyurdu. Yabancı oyuncu kontenjanının gelecek yıl kaç olacağı tartışmaları sürerken, bir süre önce birlik 3 yabancı uyruklu futbolcu konusunda tavsiye kararı üretmişti. Hafta sonu altı tanesi Lefkoşa ekipleri olmak üzere yedi kulüp tek yabancı konusunda fikir birliğine vardığını kamuoyu ile paylaşması üzerine Kulüpler Birliği yönetimi istifa ettiğini duyurdu.

Birlik Asbaşkanı Koral Bozkurt imzası taşıyan açıklamada meselenin yabancı sayısı olmadığı, tek yabancıya onay veren basın bildirisine imza atan üç kulüp temsilcisinin de birlik yönetiminde yer aldığı belirtilerek, “Söz ve eylem birliği olmayan bir noktada devam etmenin doğru olmadığı kararını aldık. Bu kararımız, kendimize, kulüplerimize ve futbol camiamıza duyduğumuz saygının gereğidir” ifadeleri kullanıldı.

Birlik başkanı Aytaç Karavezirler ile ortak karar olarak Koral Bozkurt imzası taşıyan açıklama şu şekilde:

“Mesele yabancı sayısı değil, birliğin yöneticiler aracılığı ile küçük düşürülmesidir”

“Basından öğrendik ki 7 Lefkoşa kulübü, ligde tek yabancı ile yola devam edilmesi talebinde bulundu.

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ile yaptığımız görüşme doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri olarak aldığımız tavsiye kararı ortadadır.

Kaldı ki, tek yabancıya onay veren basın bildirisine imza atan 3 Lefkoşa kulüp temsilcisi de Kulüpler Birliği yönetiminde yer almaktadır. Mesele yabancı sayısı değildir. Mesele, Kulüpler Birliği'nin yöneticiler aracılığı ile küçük düşürülmesidir.”

“Genel kurulda farklı, genel kurul dışında farklı davrananların kendilerine saygıları yok”

“Özetle, Kulüpler Birliği yönetiminde yer alan yöneticilerin kendilerine saygıları yok. Yabancı sayısının görüşüldüğü genel kurulda farklı, genel kurul dışında farklı davranarak camiaları yanlış yönlendirenlerin de kendilerine saygıları yok.

Bu çerçevede yapmış olduğumuz değerlendirmede, Kulüpler Birliği yönetimi olarak istifa ediyoruz.

Söz ve eylem birliği olmayan bir noktada devam etmenin doğru olmadığı kararını aldık.

Bu kararımız, kendimize, kulüplerimize ve futbol camiamıza duyduğumuz saygının gereğidir.

Başkan Aytaç Karavezirler ile ortak kararımızı kamuoyuna duyururuz…

Koral Bozkurt

KKTC Futbol Klüpler Birliği

Asbaşkan"

Kulüplerin daha önceki yabancı görüşü de paylaşıldı

Hafta sonu Çetinkaya, China Bazaar Gençlik Gücü, Hamitköy, Göçmenköy ve Yenicami’nin yanı sıra Mesarya Spor Kulübü tek yabancı oyuncu olması yönünde fikir birliğine vardıklarını spor kamuoyu ile paylaşmıştı. Kulüpler Birliği istifa açıklamasını yayınlarken bu kulüplerden Çetinkaya, Gençlik Gücü, Yenicami ve Göçmenköy’ün genel kurulda kaç yabancı oyuncu olması yönündeki görüşlerinin yer aldığı imzalı açıklamalarını da paylaştı. Yapılan paylaşımda Çetinkaya ve Hamitköy’ün 2, Gençlik Gücü, Yenicami ve Göçmenköy’ün 3 yabancı (Gençlik Gücü 3 ve üzeri olabilir ifadelerini kullandı) oyuncu konusunda fikir belirttiği görüldü.