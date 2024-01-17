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Futbol u 16'da Final yolu eşleşmeleri belirlendi

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Asbuzu U16 Ligi'nde 2. Tur eşleşmelerinin belirlendiği kura çekimi gerçekleştirildi
Futbol u 16'da Final yolu eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine KTFF İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, KKTC Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu ve yardımcısı Hasan Özkan ile kulüp temsilcileri katıldı. Ligde 1. tur maçları tek maç eliminasyon, çeyrek final ve yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Gerçekleşen kura çekiminde eşleşmeler şöyle;

 

2.TUR

Mağusa Türk Gücü - Pera L. Gençler Birliği SK

Yenicami AK - Binatlı YSK

Baf Ülkü Yurdu - Küçük Kaymaklı TSK

Mesarya SK - Doğukent SK

Yonpaş Dumlupınar TSK - Alsancak Yeşilova SK

Yeniboğaziçi DSK - Esentepe KKSK

1461 İskele Trabzonspor - Doğan Türk Birliği

Türk Ocağı Limasol - Miracle Değirmenlik SK

 

ÇEYREK FİNAL

Mağusa Türk Gücü/Pera L. Gençler Birliği SK galibi - Yenicami AK/Binatlı YSK galibi

Baf Ülkü Yurdu/Küçük Kaymaklı TSK galibi - Mesarya SK/Doğukent SK galibi

Yonpaş Dumlupınar TSK/Alsancak Yeşilova SK galibi - Yeniboğaziçi DSK/Esentepe KKSK galibi

1461 İskele Trabzonspor/Doğan Türk Birliği galibi - Türk Ocağı Limasol/Miracle Değirmenlik galibi

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